تفاصيل العثور على «كنز» في شقة الزمالك «فيديو»

قدمت بوابة الوطن، بثًا مباشرًا حول قضية اكتشاف كنز أثري داخل إحدى الشقق السكنية في منطقة الزمالك، وهي مملوكة لمسؤول سابق، وهي القضية التي شغلت الرأي العام خلال الساعات الماضية، حيث اُكتشف الكنز الأثري بالمصادفة.

البداية كانت بنشوب خلاف بين طرفين، فأبلغ أحدهما الجهات الأمنية، وردفع دعوى، وحصل على حكم قضائي، ثم حصل على حكم بضرورة تنفيذ الحكم، وذهبت معه الجهات الأمنية إلى المكان لتنفيذ الحكم ولكنها فوجئت بالكنز.

وخلال الأيام الماضية، عثر رجال تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة، على كنز به مقتنيات ذهبية وقطع أثرية تتخطى قيمتها المليار جنيه داخل وحدة سكنية، وعلمت «الوطن» من مصادرها الخاصة أن تلك المشغولات الذهبية والتحف النادرة يملكها مسئول سابق بمنطقة الزمالك خلال تنفيذ قرارًا بضبط نجله المتهم في قضية بشيك قيمته 11 مليون جنيه لصالح خال المتهم.

وقالت المصادر لـ«الوطن»: «إن مباحث تنفيذ الأحكام التابعة لمديرية أمن القاهرة، كانت تبحث عن متهم في قضية شيك قيمته 11 مليون جنيه لصالح خاله حيث وصلت معلومات لرجال الأمن بتواجده داخل شقة والده بمنطقة الزمالك».

وأوضحت المصادر، أنه باقتحام الشقة عثر على كنز به مقتنيات تاريخية ونياشين وأوسمة تعود للعصر الملكي، وكميات كبيرة من المشغولات الذهبية والتحف النادرة، داخل شقة بالزمالك، وذلك خلال تنفيذها حكما قضائيا صادرًا ضد نجل مالك الشقة، مرجحة أن تصل قيمة هذا الكنز إلى مليار جنيه مصري حيث تم تشكيل لجنة من المتخصصين لإحصاء محتويات الشقة.

وأكدت المصادر، أن اقتحام الشقة والعثور على هذا الكنز، جاء بعد قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم، لكن الأجهزة الأمنية فوجئت بالكنز داخل الشقة، موضحة: «النيابة العامة اقتربت من الانتهاء من تحقيقاتها في هذه القضية، وتقوم بفحص مصادر الحصول على هذه المقتنيات الضخمة التي عثر عليها داخل شقة المسئول السابق البالغ من العمر 75 عامًا، حيث يشغل منصب قضائي رفيع في دولة الكويت».