%99.3 نسبة حضور طلاب الشهادة الإعدادية لامتحان مادة العلوم بالبحيرة

أدى، اليوم السبت، 103 آلاف و803 طلاب وطالبات بمدارس البحيرة، امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية، داخل 606 لجان بالإدارات التعليمية الثماني عشر، وبلغت نسبة حضورهم اليوم 99.03%، وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، عددًا من لجان إدارة كوم حمادة التعليمية، للاطمئنان على سير الامتحانات هناك.

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2020 / 2021 للشهادة الإعدادية العامة، وتوفير وسائل الأمان والهدوء والسلامة والمناخ الملائم لحسن سيرها، وإتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، مع التأكيد على وسائل التهوية والإضاءة الكافية داخل اللجان والالتزام بجميع القرارات الوزارية بدخول الطلاب للجان من خلال طابور متباعد وتوزيع الكمامات وتوافر المطهرات الكافية وإجراء المسح الحراري والتعقيم.

وشهدت امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع، التي أدى بها الطلاب الامتحان في مادة العلوم، انتظام سير الامتحانات دون أي مشاكل ولم تتلق غرف العمليات الفرعية والغرفة المركزية أي شكاوى.

ونفذ يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، جولة مرورية صباح اليوم، على لجان الامتحانات بإدارة كوم حمادة التعليمية للاطمئنان على حسن سيرها وعدم وجود ما يعكر أجوائها، تفقد خلال جولته لجنة مدرسة بيبان للتعليم الأساسي ولجنة مدرسة محمد عيسى موسى الإعدادية بنين.

وأدى الطلاب امتحانهم اليوم في مادة العلوم من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر، وذلك وسط إجراءات وتدابير إحترازية مشددة نفذتها مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بالتعاون والتنسيق مع الإدارات التعليمية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة لضمان صحة وسلامة الطلاب وحسن سير الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل ما يعترضها من معوقات.