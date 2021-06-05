محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء،لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في عدد من مدارس مدينة العريش ورفح، وذلك للاطمئنان على حسن سير الامتحانات، وتوفير كافة احتياجات الطلاب باللجان لتيسير أدائهم الامتحانات، فضلًا عن تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد المحافظ علي إنتظام اللجان في مختلف مدارس المحافظة، وأن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، وأن الأسئلة من المناهج الدراسية التي تم دراستها، ما يبشر بالخير فى تحقيق نتائج طيبة.

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ومتابعة تطهير لجان الامتحانات أولا بأول حفاظًا على الطلاب وكافة العاملين باللجان من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وباقي العاملين فى محيط اللجنة .وأشار المحافظ إلي أن امتحانات الشهادة الإعدادية تجرى اعتبارا من اليوم السبت و لمدة 6 أيام متتالية حسب الجدول المعلن ، ويؤديها عدد 8801 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة موزعين على عدد 589 لجنة في عدد 85 مدرسة على مستوى إدارات المحافظة التعليمية.

لفت المحافظ إلي تخصيص عدد 5 مدارس في مدينة العريش لأداء طلبة وطالبات مدارس رفح الامتحانات بها ، مشيرًا إلي أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بإدارة رفح التعليمية يبلغ 724 طالبًا وطالبة.

من جانبه أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية بالعريش، وغرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية، لمتابعة سير وانتظام لجان الامتحانات وحل أي مشكلات.