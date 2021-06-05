تأخر طالبة 35 دقيقة عن موعد لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بمطروح

تأخرت طالبة عن دخول لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية في مدرسة السيدة عائشة بمدينة مرسى مطروح، لمدة 35 دقيقة عن الموعد الذي تبدأ به اللجنة في التاسعة صباحا، وقرر عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، السماح لها بالدخول خلال رؤيته لها أثناء مروره على اللجنة لمتابعتها، يرافقه إسماعيل جاتو، مدير عام التعليم العام بمطروح، وبعض القيادات التعليمية، وذلك حفاظا على مصلحة الطالبة ومستقبلها التعليمي.

9 آلاف و435 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الاعدادية 2021 بمطروح

وانطلقت اليوم السبت امتحانات الشهادة الاعدادية 2021 في مطروح بجميع الإدارات والقطاعات التعليمية على مستوى المحافظة، وأدى 9 آلاف و435 طالبا في أربع قطاعات تعليمية على مستوى محافظة مطروح امتحانات الشهادة الإعدادية، مقسمين في القطاعات المختلفة، من بينهم 8 آلاف و844 طالبا وطالبة بقطاع التعليم العام، و338 طالبا بنظام التعليم المنزلي، و253 طالبا بنظام ومدارس التعليم الخاص.

محافظ مطروح يتفقد لجان امتحانات الشهادة الاعدادية

كما تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة مطروح، وتابع امتحان اليوم الأول في مادة اللغة العربية بكلا من مدرستي السيدة عائشة الإعدادية بنات، ومدرسة وادي ماجد الإعدادية بنين، بمدينة مرسى مطروح، واطمأن محافظ مطروح على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، خاصة ارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة مع التباعد داخل اللجان، حرصا على سلامة الطلاب والمراقبين خاصة ارتداء الكمامة والحفاظ على المسافات بين الطلاب وكذلك التهوية والإضاءة، مع التأكد من أن الامتحانات من المنهج الدراسي وفي مستوى الطلاب المتوسط.