طريقة امتحانات الثانوية العامة 2021 للطلاب النظاميين: تابلت وبابل شيت

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن طريقة امتحانات الثانوية العامة 2021 للطلاب النظاميين، موضحا أن الطالب يؤدي الامتحان على التابلت والبابل شيت، وذلك يضمن للطالب الإجابة على الامتحان بشكل جيد، كما أن الامتحانات تعقد في المدارس الحكومية في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، لافتا إلى أن هناك كراسة أسئلة يتم تسليمها للطالب، وسيتم إتاحة وقت إضافي للطالب للإجابة على الامتحان على جهاز التابلت والبابل شيت الذي سيتم تصحيحه إلكترونيا.

طريقة امتحانات الثانوية العامة 2021 للطلاب النظاميين: يؤدي الطالب الامتحان على التابلت والبابل شيت

وأضاف أن طريقة امتحانات الثانوية العامة 2021 للطلاب النظاميين، تتم في لجان مؤمنة جيدا، موضحا أن الامتحانات تعقد بنظام الأسئلة الجديد التي وضعها 10 أو 12 من خبراء العلم لتحديد مخرج التعلم التي يتم قياسها لدى كل طالب، لافتا إلى أن الامتحانات التجريبية الهدف منها التدريب على شكل الامتحان النهائي.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن طريقة امتحانات الثانوية العامة 2021 للطلاب النظاميين، تقيس الفهم والعمق وجميع المستويات لدى الطالب، مؤكدا أن هناك مراجعات مكثفة لجودة ترجمة أسئلة امتحانات اللغات بشكل جيد، مؤكدا أن المنهج هو الدروس التي يجب على الطالب فهمها جيدا طبقا لمخرجات التعلم.

امتحانات الثانوية العامة 2021 للطلاب النظاميين تعقد في لجان مؤمنة

وأكد الدكتور طارق شوقي، أنه لا صحة لمقولة «الأسئلة من خارج المنهج»، موضحا أن وضع الأسئلة يتم وفق خريطة دقيقة للغاية تراجع عشرات المرات، لافتا إلى أنه يمكن أن يكون هناك سؤال صعب على طالب وسهل بالنسبة لطالب أخر، فيما يتم أخذ عينات من إجابات الطلاب ويتم تحليلها جيدا للتأكد من فكرة وجود أسئلة صعبة.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه سيتم السماح بدخول الكتاب المدرسي، أو طباعة نسخة منه، ولن يتم السماح للطالب بدخول الامتحان بملازم أو مذكرات إضافية، مؤكدا أن يتم تطبيقه على جميع الطلاب النظاميين والإعادة والتقسيم، لافتا إلى أن الامتحان التجريبي الثالث يهدف إلى تعريف الطلاب باللجان التي سيؤدون بها الامتحانات النهائية وتحديث أجهزة التابلت.