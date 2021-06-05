«تعليم جنوب سيناء»: لم نتلق شكاوى من امتحانات العملي للدبلومات الفنية

انطلقت، اليوم السبت، الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية بمحافظة جنوب سيناء، وسط إجراءات احترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وترأس محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمدينة طور سيناء، لمتابعة سير الامتحانات، بحضور عادل عبد الرحمن عتلم، وكيل المديرية وعضوًا بالإنابة عن التعليم الزراعي لانتدابهم لأعمال الامتحانات، وهانم على السيد، مديرة التعليم الفني عضوا، ومحمود السيد جلال، عضوًا بالإنابة عن التعليم التجاري لانتدابهم لأعمال الامتحانات، وأحمد شعبان الصاوي، عضوًا بالإنابة عن التعليم الفندقي، لانتدابهم لأعمال الامتحانات، ودعاء سعد أحمد تعليم صناعي عضوًا، ومحمد عطية أبو النجا، عضو فني، ووحيد أحمد عزمي مسؤول الاستراحات عضوًا، وعزت محمد الصغير، مسؤول الأمن عضوًا، والدكتور أيمن رخا مندوب مديرية الصحة عضوًا، والنقيب محمد عبد السميع عبد القادر مندوب وزارة الداخلية عضوًا.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن متابعة غرفة العمليات للجان سير العمل، لحل كافة المعوقات ومتابعة أعمال مراكز توزيع كراسات الامتحان على مستوى المديرية، ومتابعة وصول كراسات الامتحان لمقار اللجان.

الغرفة لم تتلقى أي شكاوى من الطلاب

وقال وكيل الوزارة في تصريح له اليوم، إن الغرفة لم تتلق أي شكاوى من الطلاب بشأن الامتحانات، وجرى مراعاة التباعد الاجتماعي خلال الامتحانات.

وأشار إلى أن غرفة العمليات بدأت عملها اعتبارًا من أمس الجمعة، وتواصل عملها حتى نهاية الامتحانات التحريرية، طبقًا للجدول المحدد من وزارة التربية والتعليم .