التعليم: انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2021 للشعبة العلمية 2 أغسطس
شوقي: أي طالب مصاب بكورونا سيتم دخوله امتحانات دور ثان بنفس الدرجات
كتب:
توفيق شعبان
02:53 م | السبت 05 يونيو 2021
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن امتحانات الثانوية العامة 2021، ستبدأ يوم 10 يوليو المقبل لطلاب الشعبة العلمية، على أن تنتهي امتحاناتهم يوم 2 أغسطس المقبل، مؤكدا على أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها ضد كورونا.
وقال شوقي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا في وزارة التربية والتعليم، إن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021، ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم، وليس الحفظ والتلقين، مؤكدا على أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تركيب أمامها بوابات إلكترونية معقمة، كما أن جميع الطلاب المصابين بفيروس كورونا سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة دور ثاني بنفس الدرجات، شريطة تقديم المستندات الطبية التي تثبت إصابته بكورونا وقت الامتحانات.
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