أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 النهائي أدبي، موضحا أن الجدول يبدأ يوم 11 يوليو المقبل، بمادة اللغة العربية، ثم مادة اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء، ثم مادة الجغرافيا يوم الخميس، ومادة الفلسفة والمنطق يوم الأحد، مؤكدا على أن الامتحانات تعقد على التابلت والبابل شيت في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية النمشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، مشددا على جميع الطلاب بمتابعة مصادر التعلم المختلفة للتدريب على طريقة الامتحانات النهائية التي تعتمد على الفهم.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 النهائي ادبي

وأضاف «شوقي»، أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 النهائي أدبي، يشمل عقد امتحان مادة التاريخ يوم الأحد عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع يوم الثلاثاء، وينتهي الجدول بعقد مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الخميس، والتي تم تخصيص 3 ساعات لها.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن الوزارة حرصت على الاستعداد الجيد لعقد الامتحانات، وتطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على أن الوزارة حريصة على التنسيق مع الجهات المعنية لعقد الامتحانات في جوء من الهدوء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 النهائي أدبي

ولفت الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 النهائي أدبي، يراعي أجازة عيد الأضحى، موضحا أن الامتحانات تعقد في المدارس بنمط الأسئلة التي تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه يسمح للطالب دخول الامتحان بالكتاب المدرسي، لأن الامتحان يعقد بنظام الأوبن بوك، موضحا أنه غير مسموح بدخول أي مذكرات أو ملزمات خارجية، لافتا إلى أنه مسموح للطالب بكتابة أي ملاحظات على الكتاب المدرسي، مشيرا إلى أن الوزارة تعتمد على وضع أسئلة الامتحانات من خلال عدد من الخبراء بشكل جيد.

وأكد «شوقي»، أن الطالب سيجاوب على جهاز التابلت والبابل شيت، موضحاً أنه سيتم تصحيح الامتحانات إلكترونياً.