هيمنة سعودية على أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط 2021

شملت قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط، وفق تصنيف فوربس لعام 2021، الشركة المصرية للاتصالات والتى احتلت المركز الـ64، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة في المركز الـ78، وشركة السويدي إليكتريك في المركز الـ81، والشركة الشرقية إيسترن كومباني في المركز الـ94، والبنك التجاري الدولي.

أرامكو السعودية في صدارة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط

قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021، ضمت أيضاً شركة أرامكو السعودية، بنك قطر الوطني، البنك الأهلي السعودي، مصرف الراجحي، الشركة السعودية للكهرباء، شركة الاتصالات السعودية، سابك السعودية، بيت التمويل الكويتي والبنك السعودي الفرنسي.

كما شملت قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط، شركة ناقلات، بنك الدوحة، بنك الخليج، أدنوك للتوزيع، البنك السعودي البريطاني، بنك مسقط، صافولا، بنك البلد، أجيليتي، البنك السعودي للاستثمار، بنك المشرق، مجموعة البركة المصرفية، بنك قطر الإسلامي، جرير للتسوق، ومجموعة سليمان الحبيب الطبية.

القوائم المالية والمبيعات أسس إعداد قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط

قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط 2021، قامت على أساس القوائم المالية المجمعة للشركات، وأسواق المال في دول المنطقة، ثم صنّف الشركات وفقاً للمعايير الآتية بأوزان نسبية متساوية: القيمة السوقية، المبيعات، وإجمالي الأصول وصافي الأرباح.

الشرقية للدخان وطلعت مصطفى من الشركات المصرية

واستبعدت من قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط، الشركات العامة التابعة لشركات أخرى مدرجة في أسواق المال، وكذلك استبعدت الشركات التي لم تفصح عن القوائم المالية المجمعة المدققة لعام 2020، وذلك حتى 3 مايو 2021. وتم اعتماد أسعار صرف العملات الأجنبية وحسابات القيمة السوقية في 29 أبريل 2021.

وتهيمن المملكة العربية السعودية على قائمة أقوى 100 شركة بالشرق الأوسط، بـ37 شركة تتصدرها أرامكو السعودية في المرتبة الأولى، تليها الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بواقع 20 شركة بقيادة بنك أبوظبي الأول (4)، بينما تحتل قطر المرتبة الثالثة بـ17 شركة تتصدرها مجموعة بنك قطر الوطني 2.

ويعد قطاع البنوك والخدمات المالية الأكثر تمثيلًا في قائمة أقوى شركة في الشرق الأوسط 2021 بواقع 42 بنكًا، كما جاءت 5 بنوك ضمن الـ10 الكبار في القائمة. ويأتي قطاعي العقارات والإنشاءات، والصناعة في المرتبة الثانية بواقع 10 شركات لكل منهما، أما قطاع الاتصالات فجاء في المرتبة الثالثة بـ9 مشاركات.