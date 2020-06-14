"إيسترن كومباني" ضمن أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط

حققت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، ارتفاع أرباحها بنسبة 8% على أساس سنوي.

وقال مرسي أبو عامر المتحدث الإعلامي عن الشركة، لـ"الوطن"، أن الشركة حققت أرباحا بلغت 3.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.8 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأضاف أبو عامر أن إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 11.36 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 10.55 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأكد أبوعامر أن مصانع الشركة تعمل بطاقتها الإنتاجية القصوى ولم تتوقف مطلقا حتى في ظل تفشي جائحة كورونا، مشيرا إلى أن المصانع تعمل بكامل طاقتنا مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة العمال.

وأوضح أن المصانع تنتج يوميا ما لا يقل عن 230 مليون سيجارة، تشمل الأنواع محلية الصنع "الشعبية" والأصناف الأجنبية أيضا، إلى جانب استمرار إنتاج دخان المعسل.

وأشار أبو عامر إلى أن "إيسترن كومباني" حصلت على مركز متقدم ضمن تقيم مجلة فور بس العالمية لأفضل 100 شركة علي مستوى الشرق الأوسط، مؤكدا أن اختيار الشرقية للدخان ضمن قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط عام 2020، رغم تأثر العديد من الشركات بجائحة كورونا التي ضربت القيم السوقية للشركات العاملة في الشرق الأوسط على مدار الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وجاءت شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، ضمن أفضل 100 شركة حيث بلغت إيراداتها نحو 882 مليون دولار، بينما حققت أرباحا بقيمة 237 مليون دولار وجاء التصنيف والتقيم للشركات الأكثر ربحية، ويجرى تداولها في أسواق المال في المنطقة، وفقا ما أعلنته فوربيس لتصنيف الشركات.

وتعول الموازنة العامة للدولة علي الإيرادات الضريبية السنوية على التبغ والدخان حيث تقدر الحكومة إيرادات ضريبية إضافية من الدخان والتبغ تصل إلى 76 مليار جنيه، خلال العام المالي المقبل بحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 - 2021، بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه عن موازنة العام الحالي الذي ينتهي بنهاية الشهر الحالي.