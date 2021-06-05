«إم جي».. حصان أسود السيارات الصينية بمصر: تصدرت قائمة الأكثر مبيعا

حققت مبيعات العلامة الصينية داخل السوق المحلية للسيارات الملاكي، معدل ارتفاع خلال السنوات القليلة الماصية، وبحسب التقرير الأخير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات «أميك»؛ حققت السيارات الصينية معدل ارتفاع في مبيعاتها بنسبة 87.5% خلال فترة الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري 2021، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2020.

وبحسب التقرير، ارتفع معدل مبيعات السيارات الملاكي الصينية منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل الماضي، حيث سجلت عدد 14353 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 7656 سيارة.

وأكد التقرير، حصول العلامة الصينية «إم جي» على الترتيب الأول بقائمة السيارات الملاكي الأكثر مبيعًا خلال الشهور الأربعة الأولى من العام 2021، حيث سجلت عدد 8615 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 3347 سيارة.

وأشار التقرير، إلى ارتفاع معدل مبيعات السيارة طراز MG5 بنسبة 23.9% وتحتل الترتيب الثاني ضمن السيارات السيدان الأكثر مبيعًا، منذ بداية العام 2021؛ فيما حققت السيارة طراز MG ZS الرياضية متعددة الاستخدامات نسبة استحواذ وصلت إلى 43.8% وتأتِ في الترتيب الأول ضمن السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الأكثر مبيعًا منذ بداية العام 2021.

وفي ذات السياق، أوضح التقرير ترتيب السيارات الملاكي الأكثر مبيعًا خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري 202، وهي:

- «إم جي»، سجل معدل مبيعاتها ارتفاعًا بعدد 8615 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال الشهور الأربع الأولى من العام 2020أ، حيث سجل 3347 سيارة.

- «هيونداي»، سجل معدل مبيعاتها ارتفاعًا بـ 8512 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال الشهور الأربع الأولى من العام 2020، حيث سجل 4744 سيارة.

- «نيسان»، حيث سجل معدل مبيعاتها ارتفاعًا بـ 7673 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال الشهور الأربع الأولى من العام 2020، حيث سجل 4577 سيارة.

- «تويوتا»، سجل معدل مبيعاتها ارتفاعًا بـ 6475 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال الشهور الأربع الأولى من العام 2020، حيث سجل 5385 سيارة.

- «بيجو»، سجل معدل مبيعاتها أرتفاعًا بعدد 4651 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال الشهور الأربع الأولى من العام 2020، حيث سجل عدد 1883 سيارة.