إحالة المتهمين بارتكاب «مذبحة سرابيوم» في الإسماعيلية إلى المفتي

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم السبت، بإحالة أوراق المتهمين بارتكاب واقعة «مذبحة سرابيوم»، إلى فضيلة المفتي، وكانت قد استمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين في جلسة اليوم، بعدما وجهت النيابة لهم تهم القتل العمد والسرقة.

وكان قد اعترف المتهمان بارتكاب واقعة قتل مدير بالزراعة بالمعاش وزوجته في قرية «سرابيوم»، التابعة لمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

واعترف المتهمان خلال تمثيل الجريمة بارتكاب الواقعة، بغرض السرقة، بعد علمهما باحتفاظ المجني عليهما بمبالغ مالية داخل المنزل واعترفا إنهما ترصدا المجني عليه في حديقة منزله، لمعرفتهما بقيامه لأداء صلاة الفجر يومياً، بغرض الاستيلاء على مفاتيح المنزل منه وسرقته.

وقال المتهم الأول وشهرته «فراويلة»، عامل، إنهما اتفقا على الخلاص من المجني عليه، والدخول إلى المنزل لسرقته، مشيراً إلى أنهما قاما بتقييد المجني عليه من قدميه، وقاما بكتم أنفاسه لحين التأكد من وفاته، ثم قاما بسحبه إلى داخل السور الخاص بمنزله.

ودخل المتهمان إلى المنزل، بعد الاستيلاء على المفاتيح من المجني عليه، وتمكنا من الاستيلاء على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية، كان المجني عليهما يحتفظان بها في درج السرير الخاص بالمجني عليه.

واعترف المتهم الأول باعتدائه بآلة حادة مدببة على المجني عليها، حيث طعنها بها، وكتم أنفاسها، لحين التأكد من وفاتها، ثم استوليا على المبلغ المالي والمشغولات الذهبية، وأرشد المتهمان عن مكان إخفاء المسروقات وجزء من المبلغ المالي المتبقي، بعد إنفاق جزء منه.

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة فايد، برئاسة المقدم محمد الفرماوي، من إلقاء القبض على المتهمين بارتكاب واقعة قتل مسن وزوجته، في الجريمة المعروفة باسم «مذبحة سرابيوم».

وحددت الشرطة هوية أحد المتهمين، وبعد رصد تحركاته تمكنت مأمورية مكبرة من القبض عليه بمنطقة «أبو سلطان»، وأرشد عن مكان المتهم الثاني، وكشفت المعلومات عن أن المتهم الأول مقيم بنفس القرية، التي شهدت الواقعة، وأنه اتفق مع صديق له على ارتكاب الجريمة، لسرقة مبلغ مالي من داخل منزل المجني عليهما.