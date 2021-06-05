امتحانات جامعة القاهرة.. توقيع الكشف الحراري وتوزيع كمامات طبية

امتحانات جامعة القاهرة.. شهدت جامعة القاهرة إجراءات احترازية وتشديدات رقابية عدة، بالتزامن مع حلول امتحانات نهاية العام الجامعي، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من فيروس كورونا خلال استقبال الطلاب.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، الإجراءات الاحترازية، التى وضعتها جامعة القاهرة، تزامنا مع بداية امتحانات نهاية العام الجامعي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب.

امتحانات جامعة القاهرة

- وضعت جامعة القاهرة عددا من الضوابط لتطبيق الإجراءات الوقائية بداية من التشديد على ارتداء الكمامة الطبية قبل الدخول إلى الحرم الجامعي.

- توقيع الكشف الحراري على الطلاب.

- المرور من خلال كبائن التعقيم، لاكتشاف أي حالات اشتباه ومنع انتشار العدوى.

- توفير كمامات طبية وتوزيعها على الطلاب في أثناء الدخول ضمن الوقاية من فيروس كورونا.

- توفير أكياس جيل للتطهير وتوزيعها على الطلاب في أثناء الدخول ضمن الوقاية من فيروس كورونا .

- استعدت جامعة القاهرة مبكرًا بخطة شاملة لعقد الامتحانات بحيث تجمع بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح الجامعة المعدلة.

- تطبيق النظام المدمج والهجين في الامتحانات حسب طبيعة كل كلية والاختلاف بين المواد النظرية والعملية.

- وذلك بهدف تقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة.

- تم توفير قاعات لتستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعي الآمن.

- توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات.

- إعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم.

- توفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي.

- الاستعانة بالكواشف الحرارية وبوابات التعقيم على مداخل الجامعة والكليات للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا.

ويؤدي امتحانات نهاية العام الجامعى، نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشدد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، على أن الزمن المُخصص للامتحان يناسب عدد الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية، مع الالتزام بنظام البابل شيت في الامتحانات التي تقيس فهم الطالب وليس حفظه.