جامعة القاهرة عن إنشاء أول كلية نانو تكنولجي بالشرق الأوسط: أمر ضروري

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن إنشاء أول كلية للدراسات العليا للنانو تكنولجي بالشرق الأوسط، التي افتتحتها جامعة القاهرة ووزراه التعليم العالي مؤخرا، بدأ التفكير بها منذ عام 2019، لافتا إلى أن تلك الخطوة كانت واجبة في هذا التوقيت، بعد أن تأخرت مصر كثيرا في الاتجاه إلى هذا المجال، الذي يفكر به العالم من منتصف القرن الماضي، مشيرا إلى أن افتتاح تلك الكلية اليوم يضع مصر بمصاف الدول التي تهتم بهذا المجال الحيوي ويعوض كل هذا التأخير.

وأضاف «علم الدين»، خلال مداخلة هاتفية، الإثنين، مع برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة dmc، أن النانو تكنولوجي تخصص واعد جدا، ويعد من أهم رموز الثورة الصناعية الرابعة، موضحا أنه يقوم على فكرة توظيف واستغلال التنقينات المتناهية للصغر بصناعات ومجالات كثيرة كالطب والزراعة والهندسة والبيئة، وتخصصات أخرى كثيرة.

وأشار المتحدث باسم جامعة القاهرة، إلى أن الكلية التي تم افتتاحها اليوم، تستهدف إعداد كوادر متخصصة بكافة المجالات المرتبطة بتقنية النانو تكنولجي، حتى تعدهم بالشكل الأكمل لسوق العمل، ليقوموا بعمليات البحث والتطوير بتلك المجالات وحتى يساعد ذلك على اللحاق بما وصلت غليها الثورات التكنولجية بدول العالم المتقدم.

وصرح بأن تلك الكلية مكونة من أربعة طوابق وتضم 20 معملا و24 حاسب آلي و45 لاب توب، وكل الامكانيات التي قد تطلبها دراسة هذا المجال، موضحا أن هناك خطة لإنشاء 3 درجات ماجستير وعدة دبلومات متخصصة.

وكان وزير التعليم العالي، ورئيس جامعة القاهرة، قد افتتحا اليوم، أول كلية للدراسات العليا للنانو تكنولجي بالشرق الأوسط بفرع الشيخ زايد.