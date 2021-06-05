تحرير 458 مخالفة وإعدام 2559 كيلو أغذية غير صالحة بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة، في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية، من خلال المرور على المنشآت الغذائية، وكل القطاعات الخدمية، التي يتردد عليها المواطنون، بهدف إحكام الرقابة على جميع المعروضات، للتأكد من سلامة الغذاء، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الإدارة العامة للطب الوقائي، ممثلة في «إدارة مراقبة الأغذية»، نفذت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، خلال شهر مايو الماضي، والمرور على 1004 منشآت غذائية، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مشيرًا أنه تم تحرير 458 مخالفة جنحة صحية للمخالفات المضبوطة، وتنوعت المخالفات بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة، ومخالفات الغش وعدم وجود شهادات صحية، كما تم ضبط عدد 18 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، و129 منشأة بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، بالإضافة لاستخراج 728 شهادات صحية للعاملين بالمنشآت الغذائية.

من جانبه؛ قال الدكتور علي قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، إنه تم إعدام 2559 كيلو جرام أغذية مختلفة، 1549 لتر ألبان وعصائر، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 951 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة لضبط 1200 لتر خل، لوجود تغير في الخواص الطبيعية، وضبط 40 كيلو أسماك مجمدة.

وتواصل مديرية الصحة شن الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.