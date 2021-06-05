تحرير 458 مخالفة وإعدام 2559 كيلو أغذية غير صالحة بالمنيا

تحرير 458 مخالفة وإعدام 2559 كيلو أغذية غير صالحة بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
07:24 م | السبت 05 يونيو 2021
التحفظ علي سلع فاسدة
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة، في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية، من خلال المرور على المنشآت الغذائية، وكل القطاعات الخدمية، التي يتردد عليها المواطنون، بهدف إحكام الرقابة على جميع المعروضات، للتأكد من سلامة الغذاء، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.
أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الإدارة العامة للطب الوقائي، ممثلة في «إدارة مراقبة الأغذية»، نفذت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، خلال شهر مايو الماضي، والمرور على 1004 منشآت غذائية، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مشيرًا أنه تم تحرير 458 مخالفة جنحة صحية للمخالفات المضبوطة، وتنوعت المخالفات بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة، ومخالفات الغش وعدم وجود شهادات صحية، كما تم ضبط عدد 18 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، و129 منشأة بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، بالإضافة لاستخراج 728 شهادات صحية للعاملين بالمنشآت الغذائية.
من جانبه؛ قال الدكتور علي قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، إنه تم إعدام 2559 كيلو جرام أغذية مختلفة، 1549 لتر ألبان وعصائر، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 951 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة لضبط 1200 لتر خل، لوجود تغير في الخواص الطبيعية، وضبط 40 كيلو أسماك مجمدة.
وتواصل مديرية الصحة شن الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.