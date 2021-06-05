اليابان تستعد لتلقيح مواطنيها في الخارج ضد كورونا أغسطس المقبل

أعلن مسؤولون يابانيون، اليوم السبت، أن الحكومة تستعد لإعطاء اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19» للمواطنين اليابانيين الذين يعيشون في الخارج اعتبارًا من أغسطس المقبل.

وقال المسؤولون، بحسب ما نقلت صحيفة «ذا جابان تايمز» اليابانية عبر موقعها الإلكتروني، إن الحكومة تخطط لتلقيح هؤلاء الأفراد مجانًا في مطار هانيدا بطوكيو ومطار ناريتا الدولي في محافظة تشيبا عند عودتهم إلى البلاد.

وأضاف أن الحكومة اليابانية تخطط لبدء تطعيم المواطنين الذين يعيشون في الخارج بعد إحراز مزيدا من التقدم في حملة التلقيح للسكان في الداخل.

وتأتي هذه الخطوة استجابةً لطلبات المواطنين بالخارج المهتمين بسلامة اللقاحات المعتمدة من الدول التي يعيشون فيها.

وكان وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي قد أعلن للبرلمان، في أبريل الماضي، أن الحكومة ستساعد المقيمين بالخارج على التطعيم، موضحا أنها أنشأت مكتبًا يضم حوالي 10 موظفين لإجراء الاستعدادات، بما في ذلك إجراء دراسة مسحية للطلب على مثل هذه اللقاحات.