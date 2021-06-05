بسبب لعبه بطائرة ورقية.. إصابة طالب بصعق كهربائي في الدقهلية

أصيب طالب بصعق بالتيار الكهربائي، في محافظة الدقهلية، ما تسبب في إصابة ضمور كامل بالذراع الأيمن، بعدما جذبه التيار الكهربائي في أثناء قيامه باللهو بطائرة ورقية، بجوار أحد أعمدة الجهد المتوسط بقرية «الروضة» مركز السنبلاوين، وتحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي لخطورة حالته.

ورود بلاغ بإصابة الطالب

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام، بوصول المدعو «أحمد محمد شوقي مرسی» 14 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، ومقيم قرية «ميت غراب » دائرة المركز، مصابًا بضمور کامل بالذراع الأيمن من الكوع، حتى كف اليد ادعاء صعق كهربائي وتم تحويله إلى مستشفى الدولي بالمنصورة.

خالة الطالب تحكي تفاصيل صعقة بالكهرباء

انتقل ضباط مركز السنبلاوين إلى مكان الواقعة، وبالفحص وسؤال خالته المدعوة «سهام عطا محمود أحمد»، 42 سنة، ربة منزل، ومقيمة قرية «الروضة» دائرة المركز، في محضر الشرطة، قررت بأنه في أثناء تواجد نجل شقيقتها لزيارة جده لوالدته بقرية «الروضة» دائرة المركز، وفي أثناء قيامه باللهو بطائرته الورقية بجوار أحد أعمدة الجهد المتوسط المار بالقرية جذبه التيار، ما أدى إلى حدوث إصابته، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبسؤال كل من والدة المصاب «سماح عطا محمود أحمد»، 36 سنة، ربة منزل، وعم المصاب المدعو «أحمد شوقي محمد المرسی»، 34 سنة، سمكري سيارات، ويقيمان بذات القرية، في محضر الشرطة، أيدا مضمون الفحص، وأنه أصيب بصعق كهربائي خلال لعبه بطائرة ورقية، ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5160 لسنة 2021 إداري مركز شرطة السنبلاوين، وجار العرض على النيابة العامة.