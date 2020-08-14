طائرة ورقية تقطع سلك ضغط كهرباء متوسط وتفصل التيار عن قريتين بقنا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومجلس مدينة أبوتشت، شمال محافظة قنا، اليوم الجمعة، عن انقطاع الكهرباء عن قريتي "الشقيفي" و"الحسينات"، بسبب سقوط أسلاك ضغط أعمدة متوسطة.

وقال خالد عويس، رئيس مجلس مدينة أبوتشت، إن قطع الكهرباء بالقريتين بسبب سقوط سلك الضغط المتوسط بسبب إحدى الطائرات الورقية.

وأكد "عويس" أن رجال الإدارة الهندسية لمركز أبوتشت، تعمل على إصلاحها، مناشداً أبناء المركز توخى الحذر عند اللعب بها حتى لا يحدث مثل هذه الوقائع.