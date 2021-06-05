كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توفير النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2021، على منصة حصص مصر التعليمية، موضحة أنه يمكن للطلاب الحصول على النماذج الاسترشادية من خلال الرقم القومي الخاص بهم، مؤكدة أن هذه النماذج تساعد الطلاب في التدريب على شكل الورقة الامتحانية النهائية، مشددة على جميع الطلاب بضرورة متابعتها والإجابة عليها.

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وأضافت الوزارة أن النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2021، يجري توفيرها في مواد اللغة العربية والتاريخ واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية، بجانب مادتي الأحياء والجولوجيا، مؤكدة أن هذه النماذج متاحة مجانا للطلاب.

النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2021 متاحة على منصة حصص مصر

وتابع الوزارة أن النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2021 بمختلف الشعب (العلمية والأدبية)، تمكن الطلاب من التدريب على طريقة امتحانات الثانوية العامة 2021 والتي تعقد خلال شهر يوليو المقبل، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2021، التي جرى توفيرها على منصة حصص مصر التعليمية، تعتبر محتوى تعليمي رقمي، لافتاً إلى أنه سيتم الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2021 على جهاز التابلت والبابل شيت، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع العديد من الوزارات والجهات المعنية للاستعدادات لعقد الامتحانات.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن امتحانات الثانوية العامة 2021 تعقد في المدارس الحكومية في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، مشددا على جميع الطلاب بضرورة لاستعداد بشكل جيد للامتحانات، لافتاً إلى أنه سيتم عقد الامتحانات ورقياً بالنسبة لطلاب الإعادة والدمج والتقسيم، مشيراً إلى أنه سيتم إلغاء التشعيب في الثانوية العامة 2021 اعتبارا من العام المقبل لتصبح الثانوية العامة شعبتين فقط علمي وأدبي وليس علمي علوم وعلمي رياضة وشعبة أدبية.