أخبار التعليم اليوم.. إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2021

تتمثل أخبار التعليم اليوم، في الإعلان عن مجموعة من التفاصيل المهمة المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة 2021، من حيث موعد بدء الامتحانات وطريقة عقدها بالنظامين الورقي والإلكتروني، بالإضافة إلى مصير التشعيب في الثانوية العامة، وذلك وفق ما أعلنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مؤتمر منذ قليل، مؤكدا أن الوزارة تستعد على قدم وساق وتبذل قصاري جهدها، لعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 وسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاسعداد في النواحي التقنية حتى يتمكن الطلاب من تأدية الامتحانات دون أي مشكلات في «سيستيم التابلت».

أخبار التعليم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، جدول امتحانات الثانوية العامة 2021، الذي يبدأ يوم السبت الموافق 10 يوليو المقبل لطلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة، ويبدأ يوم 11 يوليو للطلاب المكفوفين، ويبدأ جدول امتحانات الشعبة الأدبية يوم 11 يوليو، ويبدأ جدول طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا يوم 11 يوليو 2021.

أخبار التعليم.. إعلان جدول الامتحان التجريبي الثالث

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جدول الامتحان التجريبي الثالث والذي يبدأ يوم 21 من شهر يونيو الجاري، وأكدت الوزارة أن الطلاب يحضروا مادة واحدة فقط في المدرسة لاختبار نوع الأسئلة الجديدة التي تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين، واختبار الشبكات الداخلية.

أخبار التعليم.. إلغاء التشعيب في الثانوية العامة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم إلغاء التشعيب في الثانوية العامة اعتباراً من العام المقبل لتصبح الثانوية العامة شعبتين فقط علمية وأدبية ولا يوجد شعبة لعلمي علوم فقط وعلمي رياضة فقط.

أخبار التعليم.. شرح كيفية عقد الامتحانات بالنظامين الورقي والإلكتروني

وقال وزير التربية والتعليم، إن الطالب يمكنه الإجابة على التابلت والإجابة على «البابل شيت»، موضحا أن الأسئلة سيتم وضعها من قبل عدد كبير من الخبراء المتخصصين.