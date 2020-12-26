وزير التعليم العالي: كل أخبار تأجيل الدراسة بالجامعات «غير صحيحة»

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الأنباء المتداولة عن تأجيل الدراسة في الجامعات «مزورة وغير صحيحة»، مشددًا على أن الوزارة تنفيها في نفس الوقت دائمًا، فمن المعتاد ظهور مثل هذه النوعية من الأخبار مع قرب موعد الامتحانات، من أجل إثارة الرأي العام والطلاب، وناشد الجميع بزيارة الموقع الرسمي للوزارة للتأكد من المعلومات والإطلاع على الإجراءات.

الدراسة ماشية بشكل طبيعي جدًا

وأضاف عبدالغفار خلال تصريحات مع مراسلة قناة «اكسترا نيوز»، عقب انتهاء المؤتمر الصحي الذي عقدته الوزارة للرد على الشائعات التي تخص العملية التعليمية: «الدراسة ماشية بشكل طبيعي جدًا، وملتزمون بكل الإجراءات الاحترازية من خلال التعليم الهجين الذي بدأنا فيه العام الدراسي بنجاح كبير، وأكدت مع الزملاء في المجلس الأعلى للجامعات على فرض والالتزام بالإجراءات».

امتحانات الصف الدراسي الأول في موعدها

وتابع أنه أكد انتظام الدراسة وانتهاء امتحانات الفصل الدراسي في موعده المحدد، وتعويض أي من المنتسبين للجامعات الذين يشعرون بوعكات صحية من خلال الأنظمة: «لا يوجد أي داعٍ للقلق حتى يكتمل العام الدراسي بيسر وسلام».

وأشار، إلى أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عضو المجلس الأعلى للجامعات بحكم منصبه، معتبرًا أن هذا الأمر مفيد لضرورة التنسيق بين شقي التعليم، ومن ثم فإن حضوره اجتماع اليوم أمر معتاد.

وواصل: «ناقشنا اعتماد منصات التعلم التي يمكن أن تستفيد بها الجامعات من خلال بنك المعرفة المصري، لأن كل أنظمة التعلم بالجامعات المصرية مرتبطة بشكل كبير جدًا ببنك المعرفة، كما تطرق الدكتور طارق شوقي إلى الشهادات الأجنبية لأن وزارته تعتمدها ثم ترسل إلى وزارتنا لاعتماد كل الشهادات المعادلة بالثانوية العامة، كما تطرق إلى منظومة التعليم القادمة في المرحلة الثانوية، حتى يكون هناك تنسيق لقبول الطلاب الذين سيطبق عليهم نظام الثانوية العامة الجديد».