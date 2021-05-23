آخر أخبار التعليم.. امتحانات تجريبية وعرض مراجعات نهائية

بدأ الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة لشهر مايو الجاري 2021، يعتبر آخر أخبار التعليم، ويعقد الامتحان إلكترونيا على جهاز التابلت في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، ولا يضاف للمجموع، حسبما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحة أن الامتحان يعقد بهدف تدريب الطلاب على نمط الأسئلة الجديد، وضبط الخوادم المركزية، مشددة على ضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية في اللجان الامتحانية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

آخر أخبار التعليم: توفير محتوي تعليمي رقمي لطلاب الثانوية العامة على قناة مدرستنا

آخر أخبار التعليم، تمثلت في إعلان مواعيد عرض البرامج التعليمية للأسبوع الثاني والثلاثين الخاص بمناهج المرحلة الإعدادية على قناة «مدرستنا التعليمية»، وجدول الإعادة، وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن القنوات التعليمية حريصة على شرح مختلف المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية حتى تتثنى الفرصة للطلاب للاستفادة من المحتوى الرقمي الذي تعلنه.

ويعتبر بدء المراجعات النهائية لطلاب الصف الثالث الثانوي، للعام الدراسي الحالي، آخر أخبار التعليم، حيث يتم بث المراجعات اعتبارا من اليوم، الأحد الموافق 23 مايو الجاري، على قناة مدرستنا 2 التعليمية، وأوضت وزارة التربية والتعليم أن تردد القناة 12206، ومعامل تصحيح الخطأ 6/ 5، لافتة إلى أن قناة مدرستنا تتيح محتوى تفاعلي يساعد الطلاب في الوصول لأفضل طريقة للمذاكرة وشرح كيفية استخدام جميع مصادر التعلم المختلفة.

آخر أخبار التعليم.. 3041 لجنة امتحانية لطلاب الدبلومات الفنية

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعدادات المتعلقة بعقد امتحانات طلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020/2021، العملية والمعملية، مؤكدة أنه سيتم توزيع الطلاب على اللجان الانتخانية بواقع 14 طالبا في كل لجنة للحفاظ على التباعد الاجتماعي، مؤكدة أنه سيتم عقد الامتحانات في 3041 لجنة امتحانية.

وفي سياق منفصل، شددت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في عدد من المحافظات على ضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية في اللجان الامتحانية، الخاصة بعقد الامتحان التجريبي الثاني، وأكدت المديريات أنه غير مسموح للطالب بدخول الامتحان دون ارتداء الكمامة.