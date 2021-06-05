تستمر للأحد.. تحذير جوي لـ10 مناطق من شدة الرياح: تصل سرعتها لـ70 كم

أطلقت هيئة الأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، تحذيرًا جويًا بشأن الاضطرابات الملاحية والأحوال الجوية، اعتبارًا من السادسة مساء، أمس الجمعة، الموافق 4 يونيو، وحتى السادسة مساء من يوم الأحد الموافق 6 من الشهر نفسه، موجهة تحذيرها إلى قطاع إدارة الأزمات والكوارث، ومجلس الوزراء، والإدارة العامة للمرور، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» حالة الطقس والمناطق المتعرضة للعواصف الترابية، والاضطرابات الملاحية خلال فترة التحذيرات التي أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الطيران المدني والتنبؤات الجوية وحالة الطقس على مدار الساعة.

المناطق المتأثرة بالظواهر الجوية الحادة وتحذير الأرصاد

أشارت الأرصاد، إلى أنه من خلال متابعة آخر تحديثات صور الأقمار الصناعية، والنماذج العددية، وخرائط التوزيعات الضغطية؛ تم رصد اضطرابات بالملاحة البحرية، ونشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تحد من مستوى الرؤية، على عدد من المناطق، ومن المتوقع الآتي:

- تتعرض منطقة خليج السويس «رأس سدر، الطور، الزعفرانة، رأس غارب، رأس شقير، الجونة، والغردقة»، بالإضافة إلى منطقة خليج العقبة «طابا، نويبع، دهب»، بإجمالي 10 مناطق، إلى نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتي تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية، واضطراب الملاحة البحرية على تلك المناطق.

سرعات الرياح المتوقعة خلال فترة التنبؤات

وأضافت الهيئة، أن سرعة الرياح تتراوح ما بين 80:60 كم/ساعة، والرؤية الأفقية تتراوح ما بين 3000:2000م، وتتراوح ارتفاعات الأمواج على خليجي السويس والعقبة ما بين 5:3 أمتار، بينما يكون ارتفاع الأمواج على البحر الأحمر ما بين 4:3 أمتار.

ونوهت الهيئة بضرورة اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال فترة التنبؤ، وتقوم الأرصاد بإصدار تحديثاتها بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة بصفة مستمرة.