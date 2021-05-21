درجات الحرارة غدا.. الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، عن توقعات الخبراء حول درجات الحرارة غدا، وحالة الطقس يوم السبت الموافق 22 مايو الجاري.

درجات الحرارة غدا

وذكرت هيئة الأرصاد، أن طقس الغد سيكون مائلًا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلًا على السواحل الشمالية، حارًا على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب سيناء.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس ليلا، لطيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وتوقع الخبراء، نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال سيناء وجنوب البلاد.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد إلى وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال وجنوب سيناء على فترات متقطعة بنحو 30% تقريبا.

درجات الحرارة غدا على مدن ومحافظات مصر

القاهرة 30 18

الإسكندرية 25 19

وادي النطرون 28 17

طنطا 29 18

شبين الكوم 30 18

دمنهور 27 18

بلطيم 26 18

مطروح 24 17

السلوم 25 18

سيوة 29 18

بورسعيد 25 18

دمياط 25 18

الزقازيق 30 18

المنصورة 29 18

الإسماعيلية 30 18

السويس 30 18

العريش 25 19

رفح 25 20

رأس سدر 30 20

نخل 29 16

نويبع 33 24

طابا 29 19

كاترين 29 16

الطور 30 22

شرم الشيخ 34 25

الغردقة 33 24

مرسى علم 33 24

الفيوم 32 20

بني سويف 32 20

المنيا 32 20

أسيوط 33 21

سوهاج 35 24

قنا 37 24

الأقصر 39 25

أسوان 39 26

إدفو 39 26

أبو سمبل 39 25

الوادي الجديد 37 23

شلاتين 35 26

أبو رماد 34 25

حلايب 30 24

رأس حدربة 29 24.