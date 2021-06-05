التنمية المحلية: لدينا خطط دقيقة وجداول زمنية لتنفيذ «حياة كريمة»

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس الإدارة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية، إن هناك جهد مُنظم ومكثف في عمل المبادرة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، موضحًا أن هناك بالفعل خطط موضوعة بدقة وجداول زمنية موضوعه للتنفيذ.

وأضاف «الكريم»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «dmc»، أن تلك الخطة تأتي لضمان أن التداخل بين الجهات المختلفة سيتم في سهولة ويسر، كما أن وزارة التنمية المحلية مسؤولة عن مكون المتابعة والاشراف علي البنية التحتية ومرافق الخدمات الاجتماعية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن العمل يتواصل في مشروعات المبادرة بالمحافظات.

وأردف رئيس الإدارة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية، أن جميع الوزارات وهيئات الدولة ومنظمات المجتمع المدني تعمل بكل مجهوداتها علي هذه المبادرة، كاشفا عن أن آلية التنسيق الأساسية قرار رئيس الوزراء، والذي يحدد طريقة تتناغم وتكتمل بها جهود الوزارات والهيئات والمحافظات المختلفة.

وأشار الدكتور ولاء جاد الكريم، إلى أن وزارة التنمية المحلية تنفذ مشروعات في كل القطاعات في مختلف القرى، حيث إن هذا يستلزم وضع صورة متكاملة ومعدة بشكل دقيق، وبالفعل انتهت هذه الخطوة في شهر يناير وفبراير الماضي، و جرى وضع جداول زمنية للتنفيذ.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية، أن وزارة التنمية المحلية تولت إعداد الخطط بالتوثيق مع جميع الوزارات والمحافظات، كما أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهاز المركزي للتعمير والإسكان يتولوا إجراءات التنفيذ علي أرض الواقع.