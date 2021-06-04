تقرير: 600 مليار جنية للارتقاء بحياة المصريين في مبادرة حياة كريمة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «600 مليار جنية.. للارتقاء بحياة المصريين في مبادرة حياة كريمة»، حيث تعتبر المبادرة الرئاسية حياة كريمة، الأكبر في العالم وتستهدف تطوير حياة نحو 60% من الشعب المصري وتطويره على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية وترسي دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وتحقق حلم الملايين بمختلف المحافظات.

وقال التقرير: «لأن تنمية البشر هي أولوية الدولة المصرية بكل قطاعاتها، أعلنت الحكومة رصد أكثر من 600 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة، في عمل يواصل الليل بالنهار في كل شبر بأرض مصر لإنجاز مشروعات تنموية لما يزيد عن نصف سكان المحروسة».

وبالفعل، تم الانتهاء من 8 آلاف مشروع جاهز للتنفيذ في قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في 20 محافظة تشمل مختلف القطاعات وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وغيرها للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم لتكتمل الصورة التي نجحت خلال المرحلة الأولى للمبادرة من خفض معدلات الفقر ببعض القرى بنسبة 14% وإتاحة الخدمات الأساسية بنسبة 50% من القرى وإنشاء 1534 فصلا دراسيا ورفع كفاءة 5339 منزلا ضمن برنامج سكن كريم ليظل المواطن المصري دوما في المقدمة.

وعلق الإعلامي محمد الشاذلي، على التقرير قائلا: «إن الإنسان دائما ما يكون عدوا للتغيير أو أي أمر جديد أو طارئ عليه، لكن المواطنين في مصر أصبحوا راغبين في الحصول على خدمات المبادرة، إذ سيشمل هذا المشروع كل القرى التي تحتاج إلى خدمات والأولى بالرعاية، حيث سيتم تطوير 4500 قرية في أنحاء الجمهورية كافة لتغيير شكل الريف المصري».