«الوطن» تنشر صور كواليس أغنية زحمة الأيام قبل رحيل شاعرها وملحنها

تصدرت أغنية زحمة الأيام تريند «يوتيوب» مصر خلال الساعات الماضية لجمعها أربعة من أهم مطربي مصر والوطن العربي حميد الشاعري وهشام عباس ومصطفى قمر وإيهاب توفيق، وأيضا لكونها الأغنية التي رحل شاعرها وملحنها قبل الاستماع لها.

تنشر «الوطن» صور كواليس تسجيل الأغنية الأولى التي حضرها الشاعر سامح العجمي والملحن أشرف سالم قبل رحيلهما وذلك أثناء تحضير الأغنية التي كان من المقرر أن يشدو بها فقط حميد الشاعري ومصطفى قمر وقبل انضمام إيهاب توفيق وهشام عباس، وتم تسجيلها في ذلك الوقت باستوديو الرسالة مع المهندس أحمد جودة.

«زحمة الأيام» تعد آخر أعمال الشاعر الراحل سامح العجمي، والملحن الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعري، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، من إخراج المخرج ياسين حسن، وتوزيع شركة «ديجيتال ساوند».

يذكر أن الكليب تم تصويره على مدار يومين استخدم فيهما المخرج أحدث التقنيات الحديثة في التصوير، ويظهر بالعمل العجمي، وأشرف سالم في الكليب، بالرغم من تصويره بعد رحيلهما، تكريما وإهداء لهما من شركة «كامب»، ويرتبط نجوم الأغنية الأربعة، بالراحلين بصداقة قوية منذ سنوات طويلة.

وتقول كلمات الأغنية:

وفي زحمة الأيام تتفتفت الأحلام

وأرضى بقليل وبعيش

وانده بصوت مبحوح على حلم كان مسموح

بيعدي ما يشفنيش

عمر اتسرق مننا فين اللي كانوا هنا

راحوا خلاص ومافيش

وبنتظاهر بالرضا ونقول نصيبنا كده

مع دنيا ما بتديش

وفي توهه المشوار ياما حلمنا صغار

ببطوله في الحواديت

صدقت في الأيام ومشيت ورا أوهام

وزى ما روحت اهو جيت

وأما السنين بتفوت والغنوة تبقى سكوت

وكل شئ محسوب

وأما السنين بتفوت احساسنا ليه بيموت

بايدين قدر مكتوب

عدى زمنا وسبق طلع البطل من ورق

والحلم بات مهزوم

عدى زمنا وسبق وقع الفرس في السبق

لكن أكيد هيقوم

فجأة ومن غير سبب نصبح عرايس خشب

على مسرح الأيام

أيام وليها العجب بنعيشها مر وتعب

آه منها دي الأيام