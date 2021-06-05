أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، أن امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية ستبدأ في 10 يوليو المقبل، وتنتهي يوم 2 أغسطس المقبل، كما ستبدأ امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة الأدبية يوم 11 يوليو المقبل، وتنتهي 29 من نفس الشهر، مؤكداً أن أن عملية التصحيح تتم إلكترونيًا، مما يعني عدم تدخل العنصر البشري لتحقيق العدالة بين الطلاب.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» موقف طلاب الثانوية العامة المصابين بفيروس كورونا، من أداء الامتحانات، وفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع التعليم على مدار الساعة.

موقف طلاب الثانوية العامة المصابين بفيروس كورونا من أداء الامتحانات

أوضحت «التعليم» أنه في حالة إصابة أي طالب في امتحانات الثانوية العامة بفيروس كورونا وعدم قدرته على الحضور في دور يوليو، يستطيع إعادة الامتحان في الدور الثاني وتحتسب له الدرجة كاملة، بنسبة 100%.

كما أعلنت عن موعد الامتحان التجريبي الثالث بهدف تعرف الطلاب على لجانهم الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس وتحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات السابقة، بالإضافة إلى اختبار كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية في اللجان الرسمية وتعرف الطلاب على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد واستخدام هذه الامتحانات كتجربة إضافية استرشادية تساعد على حسن التحضير للامتحان النهائي، كما يعطي ذلك الفرصة الكاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة والبابل.

كما أشارت «التعليم» إلى انتهاء العمل بالتشعيب من علمي إلى علمي علوم وعلمي رياضة في الصف الثاني الثانوي بدءًا من العام الدراسي 2022ـ 2023، على أن تظل دفعة الثانوية العامة 2021ـ 2022 على النظام الحالي أما الدفعات التالية تكتفي بالتشعيب إلى علمي وأدبي فقط في الصفين الثاني والثالث الثانوي، موضحة أن الوزارة تعمل على إعادة توزيع خريطة المناهج كى تتناسب مع هذا القرار وتقوم بتخفيف مناهج المرحلة الثانوية بشكل عام للتركيز على مخرجات تعلم أساسية كخطوة مرحلية للتطوير إلى أن يصل نظام التعليم الجديد للمرحلة الثانوية بدءًا من عام 2027.