«التعليم» تكشف عن نظام التحسين للثانوية العامة 2021 ومصير طلاب كورونا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه بالنسبة لنظام التحسين أو تكرار الفرصة في الثانوية العامة، يتضح من خلال جداول الامتحانات هذا العام بأنه يوجد دور أول يبدأ 10 يوليو المقبل، ويوجد دور ثان لمن سقط في مادة أو مادتين، ويمتحن بعد 15 أو 16 يومًا، والاكتفاء بهذا القدر، لأن تعدد فرص دخول الثانوية العامة يحتاج قانون يتم العمل عليه حاليًا.

وأضاف شوقي، خلال مؤتمر صحفي، أن هذا العام سنكتفي بالدور الأول والثاني لأي شخص كان مريض كالعادة، وذلك موجود دائمًا، ولكن هذا العام بالتحديد بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» أي طالب لديه إصابة تمنعه عن حضور الامتحان سيدخل الدور الثاني بعلامة كاملة بدلًا من الدور الأول.