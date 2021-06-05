بمقدم 15 ألف جنيه.. تفاصيل شقق إسكان الشباب قبل نهاية الحجز

بمقدم 15 ألف جنيه، أعلنت هيئة الأوقاف المصرية، عن طرح عدد من الوحدات السكنية، ضمن مشروع إسكان الشباب، بمدينتي السادات محافظة المنوفية، والعاشر من رمضان محافظة الشرقية.

وبدأ بيع كراسات الحجز بداية من شهر يونيو الجاري، ويستمر الحجز لمدة شهر للوحدات السكنية المتبقية بمشروعي إسكان الشباب.

وتبلغ قيمة كراسة الشروط مقابل 300 جنيه، وذلك من داخل هيئة الأوقاف بمنطقة الدقي، التي تتولى تنظيم عملية الحجز والتقديم.

ويعرض الحجز في هذا المشروع للجمهور من جميع المحافظات.

وقبل نهاية الحجز، تستعرض «الوطن» تفاصيل إسكان الشباب، المطروح من قبل هيئة الأوقاف المصرية.

نظام تخصيص شقق إسكان الشباب

أما بالنسبة لنظام تخصيص شقق إسكان الشباب التابع لهيئة الأوقاف المصرية، فيكون بنظام القرعة العلنية، وليس بنظام الأولوية كما يحدث في مشروع الإسكان الاجتماعي، وبعد انتهاء الفترة المخصصة للحجز سيعلن عن موعد للقرعة، وسيتم اختيار عدد من الحاجزين بشكل عشوائي، وفقا لعدد الوحدات الموجودة.

نظام سداد شقق إسكان الشباب

وتختلف طرق السداد وأسعار الوحدات المطروحة للبيع وفقا للفرق بين مساحة الوحدات المطروحة، والتي تتراوح بين 60 وحتى 81 مترًا.

ويسدد العميل المتقدم للحجز مبلغ 15 ألف جنيه للنموذج الأول بالمساحة الأقل، و20 ألف جنيه للنموذج الآخر، وتأتي الأسعار وفقًا لأسلوب السداد.

إذ تتراوح سعر الشقة التي سيسدد ثمنها على 3 سنوات بـ168 ألف جنيه، والـ10 سنوات بـ200 ألف جنيه، والـ15 سنة بـ220 ألفا.

الأوراق المطلوبة لحجز شقة بإسكان الشباب

- تقديم المتقدم للحجز أصل مفردات مرتب حديثة للزوج والزوجة.

- ألا يزيد الدخل على 4750 جنيها للمتزوج، و3500 جنيه للأعزب.

- تقديم صورة بطاقة الزوج والزوجة سارية، وصورة قسيمة الزوج للمتزوج.

- أصل إيصال مرافق حديث «كهرباء – غاز – مياه»، صورة إيصال جدية الحجز، وأخيرا كراسة الشروط.