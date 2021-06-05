«خطة النواب»: صرف زيادات المعاشات أول يوليو.. والقرار سنوي

أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنّ صرف المعاشات بالزيادة الجديدة أول يوليو بنسبة زيادة 13% بمعنى أن صاحب معاش 1000 جنيه يحصل على زيادة 130 جنيها، وزيادة 260 جنيها لمن يحصل على 2000 جنيه، وهكذا وبحد أقصى زيادة تقدر، بنحو 1053 جنيها لمن تبلغ معاشاتهم 8100 جنيه، ويمكن للمواطن حساب زيادة المعاش، من خلال حساب قيمة المعاش مضاف إليها نسبة 13%.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ«الوطن»، إنّ القانون نص على الزيادة السنوية للمعاشات بما لا يزيد على 15%.

وأضاف ياسر عمر أن زيادة المعاشات وفق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تفعيلا للمادة رقم 35 من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث تنص هذه المادة على أن تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارا من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على (15).

صرف زيادة المعاشات

ومن المقرر صرف زيادة المعاش من البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي بداية من 1 يوليو 2021 المقبل، وفق جدول مواعيد الصرف التي تعلن عنها الحكومة لأصحاب المعاشات بإجمالي 282 مليار جنيه، حيث يستفيد من الزيادة 10 ملايين ونصف مواطن بنسبة زيادة 13%.

وأقر مجلس النواب زيادة المعاشات والعلاوة الجيدة، حيث تقوم الحكومة ووزارة المالية بتطبيق نسبة زيادة المعاشات حيث يصدر تقريرا بنسبة الزيادة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة، على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى للمعاشات ولا يسري حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئي الإصابي غير المنتهي الخدمة.