«شهيد الشهامة».. دافع عن طفلة فنال سيلا من الطعنات القاتلة

يسير بسرعة جنونية في أحد شوارع الإسكندرية وتحديدا شارع البرسيم بمنطقة الدخيلة، ولا يبالي بوجود أطفال يلعبون في الشوارع أو حتى كبار يعبرون الطريق كل ما عليه هو القيادة بجنون لاستعراض الموتوسيكل الخاص به وليرى الجميع إمكانياته، حتى اصطدم بطفلة صغيرة في الطريق، وبدلا من أن يُبدي اعتذاره تشاجر مع أحد الأهالي حتى قتله بعدة طعنات متفرقة استقرت في البطن والصدر والرقبة.

مشاجرة تحوَّلت إلى جريمة قتل

أسرع الأهالي لنجدة الطفلة التي كانت ملقاة على حافة الطريق، وتصدر المشهد الشاب «إبراهيم. م»، وشهرته حبشي، يعمل لدى محل لتصنيع منظفات، في العقد الثاني من عمره، موجها اللوم إلى الشاب صاحب الموتوسيكل، إلا أنه لم يكتف بخطئه أو يبدِ اعتذاره عما بدر منه، بل قام بتوبيخه وسرعان ما تحولت إلى مشاجرة أخرج على إثرها الشاب الذي صدم الطفلة مطواة من بين طيات ملابسه، وسدد لـ«حبشي» الطعنات التي تسببت في حدوث جرح غائر أدى إلى مقتله في الحال.

بداية الواقعة

كان قسم شرطة الدخيلة غرب الإسكندرية، تلقى بلاغا يفيد بمصرع شاب في شارع البرسيم بمنطقة الدخيلة، بعد أن تلقى طعنات بسلاح أبيض «مطواة»، ما تسبب في حدوث جرح لشاب في العقد الثاني من العمر وتوفي في الحال قبل نقله إلى المستشفى لمحاولة إسعافه، وتم إبلاغ الشرطة بالواقعة، وبالانتقال لمكان الواقعة تبين صحتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة للوقوف على أسباب الوفاة، وتم تحرير المحضر اللازم، وألقت المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الجريمة، وقررت النيابة العامة حبسه بتهمة القتل العمد وتحفظت على المطواة، وأرسلت إلى الأدلة الجنائية لفحصها لبيان حالتها الفنية.