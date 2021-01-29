القبض على تاجر المخدرات المتهم بقتل «شهيد الشهامة» بالمنوفية

أكدت مصادر أمنية بمديرية أمن المنوفية، أنه تم إلقاء القبض على «سعيد.ا»، تاجر المخدرات المتهم بقتل أحمد هاشم الدجوي بقرية كفر صراوة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، والذي أطلق عليه الأهالي لقب «شهيد الشهامة» لتصديه لتاجر المخدرات وإبلاغ الشرطة عنه.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه تم إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة وتكثيف البحث والتحري لضبط المتهم، بعد أن قام بقتل الشاب وإصابة شقيقه، وفر هاربا بعد ذلك.

كان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، قد كلف العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، بتشكيل فريق بحث جنائي مكبر للبحث عن المتهم والقبض عليه بعد هروبه.

المتهم

وأكد محمد هاشم الدجوي المصاب بطلق ناري، وشقيق الشاب «أحمد»، والذي لقي مصرعه على يد تاجر مخدرات بقرية كفر صراوة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، أن المتهم قد اصطحب فتاة ليل إلى مسجد صغير، بجوار الحقل الخاص بنا، موضحا «أثناء ذهابي أنا وشقيقي وابن عمي إلى الحقل لسقي الزرع، تفاجئنا بوجود الفتاه داخل المسجد وترتدي ترنج وجزء من جسدها عاريا»، فيما قال المتهم لنا انتو إيه اللي جابكو هنا وفضل يشتم شتائم بذيئة طول ما هو واقف وطلب مننا نمشي».

شقيق المجني عليه: المتهم كان معاه فتاة ليل داخل مسجد

وأضاف شقيق شهيد الشهامة، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، «قمنا بالاتصال بالنجدة والإبلاغ عن الموضوع فجاءت سيارة الشرطة وأخذت الفتاة وتركت تاجر المخدرات المتهم، بعد ذلك رحل الجميع كل إلى منزله ولكنه ظل يهددنا بالقتل ويرفع من صوته ويسب الجميع، وصوته ظاهر جدا لينا لأن البيت قريب من البيت، واتصل بشخص علشان يجيب له سلاح، ثم جاءه سلاح وضرب علينا أكتر من 60 طلقة مات شقيقي بطلقتين وأصبت أنا، وفر المتهم بعد فعلته».