أسعار إعلانات الشاشات المضيئة المقدمة من محافظة الجيزة

بدأت محافظة الجيزة، في إنشاء ما يسمي بـ«إعلان الجانتري» (العلب المضيئة أو الشاشة) في شوارع المحافظة، حيث أعلنت عن أسعار تأجيرها. وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، الاشتراطات والمستندات المطلوبة، لإقامة «إعلانات الجانتري» في شوارع محافظ الجيزة، وفقًا لما نشر بالجريدة الرسمية عن قرار المحافظة رقـم 2919 لـسنة 2018.

اشتراطات الموافقة على إعلانات الجانترى

وحدد القرار الاشتراطات الخاصة بهذا النوع من الإعلانات، وهي:

- الحد الأقصى لارتفاع إعلان جانتري شاشة أو جانتري علبة مضيئة 6 أمتار وذلك وفقًا لطبيعة كل موقع.

- يجب أن يكون وضع الشاشة غير مؤثر على حركة السيارات ولا تعوق الرؤيا بالنسبة للسائقين.

- لا يتعارض مع حركة مرور المشاة وسـلامتهم.

- ألا تقع الإضاءة مباشرة على أعين قائدي السيارات.

- تعتبر الشركة صاحبة الترخيص مسؤولة عن المادة الإعلانية ومطابقتها للشروط الواجبة في الإعلانات وفقًا للقواعد العامة للائحة.

- الشركة ​مسؤولة مسؤولية كاملة عـن كل التوصيلات والتركيبات الكهربائية وصيانة الأعمال الفنية والهندسية في موقع الإعلان.

- لا يجـوز لها الرجوع على الوحدة المحلية بطلب أي تعويضات عن تلفيات تحدث بها في الـشارع.

- تخصص الوحدة المحلية فترة زمنية لا تقل عن ساعة واحدة يوميا طوال فترة التعاقد لبث المادة الإعلانية والخدمية المعدة بواسطة القسم المختص بالمحافظة وتتعهد الشركة صاحبة الترخيص بتنسيق توقيتات البث مع الوحدة المحلية.

- يحق للمحافظة استخدام الشاشة في المناسبات القومية والخاصة بما لا يزيد على (6 ساعات) في اليوم الواحد بالتنسيق مع الوكالة أو الشركة.

- تتعهد الشركة أو الوكالة بضمان التشغيل المستمر لا يقل عن 18 ساعة يوميا.

المستندات المطلوبة للموافقة على «إعلان جانتري»

- تقدم شهادة من استشاري معتمد خبرة 10 سنوات تفيـد سـلامة الأعمال التركيبات والتوصيلات الكهربائية لمكونات الإعلان.

- شهادة تأمين على سلامة المارة والمترددين والعقارات ووسائل النقل.

- تقديم الرسومات التفصيلية للتركيبات والأعمال الفنية.

- تعهد الشركة بالصيانة الكاملة طوال فترة التعاقد للشاشة.

- كتابة تعهد بالحفاظ على قواعد ولوائح وشروط الإعلان وإقرارها بإنهاء العقد عند أي مخالفة للبث الإعلاني.

- ضرورة حصول الشركة المعلنة على موافقة الجهات الأمنية على المادة الإعلانية التي يتم بثها.

- التعاقد مع شركة الكهرباء لتركيب عداد خـاص بـالإعلان (الـشاشة) وذلك بموجب خطاب رسمي من الوحدة المحلية المختصة.

رسوم الموافقة على جانترى

وجاءت الرسوم المقررة لترخيص «إعلان جانتري» على النحو التالي:

- بالنسبة للعلب المضيئة، 2450 جنيهًا للمتر المربع مقابل أداء الخدمة.

- 10 آلاف جنيه مقابل الوجه الواحد.

- أما بالنسبة للشاشة فتكون 4500 جنيه للمتر المربع.

- 10 آلاف جنيه مقابل للوجه الواحد بالنسبة للشاشة.