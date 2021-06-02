تويتر تبدأ اضافة إعلانات من خلال «Fleets»

يبدأ «تويتر» في اختبار الإعلانات، من خلال ميزة «Fleets»، لتكون منافسة لميزات «القصص» المنتشرة على باقي منصات التواصل الاجتماعي مثل Snapchat وInstagram، التي تتيح للمستخدمين نشر تحديثات سريعة تختفي بعد ساعات قليلة، إنها إحدى الطرق التي يسعى بها «تويتر»، لتحقيق الدخل من المستخدمين، وإنشاء مصادر جديدة للأرباح.

ونمت عائدات إعلانات «تويتر» بنسبة 32% على أساس سنوي في الربع الأول، لتصل إلى 899 مليون دولار مع زيادة إجمالي التفاعل مع الإعلانات بنسبة 11% خلال نفس الفترة.

وتبذل الشركة جهداً واسعاً لبناء المزيد من الميزات في مقطع أسرع حيث تسعى للنمو إلى 315 مليون مستخدم نشط يومياً بحلول نهاية عام 2023.

أطلقت تويتر «Fleets»، لجميع المستخدمين في نوفمبر بعد اختبار الميزة في أسواق محددة، وتظهر المشاركات في الجزء العلوي من تطبيقات المستخدمين وتسمح للمستخدمين بنشر نص وردود الفعل على التغريدات والصور أو مقاطع الفيديو.

وسيعرض «تويتر» لوحات إعلانية رأسية بملء الشاشة للمعلنين في Fleets، يمكن للعلامات التجارية إضافة خيار «التمرير السريع» للمستخدمين لمعرفة المزيد حول المنتج أو الخدمة التي يتم الإعلان عنها.

ستكون الإعلانات الاختبارية مرئية لمجموعة محدودة من الأشخاص في الولايات المتحدة على نظامي التشغيل iOS و Android اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وقالت الشركة إن «Wendy's» تشارك في التجربة، جنبا إلى جنب مع تسعة معلنين آخرين في السلع الاستهلاكية المعبأة والتكنولوجيا وتناول الطعام ومساحات البيع بالتجزئة.

أطلقت الشركة مؤخراً منتجات جديدة وشاركت التقديم في منتجات أخرى، بما في ذلك اختبار التغريدات «القابلة للتسوق» والتكامل مع Nielsen لمساعدة المعلنين على قياس الجماهير والنتائج على إعلانات الفيديو على تويتر.