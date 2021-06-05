لطلاب الثانوية العامة.. جداول المراجعة النهائية على «قناة مدرستنا 2»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول مواعيد عرض المراجعات النهائية لطلاب المرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021 على القناة التعليمية «مدرستنا 2»، للأسبوع الثالث في الفترة من يوم الأحد 6 يونيو حتى السبت 12 يونيو 2021.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، مواعيد عرض المراجعات النهائية للثانوية العامة، تردد قناة «مدرستا 2»، وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع التعليم على مدار الساعة.

جداول المراجعة النهائية للثانوية العامة الاسبوع الثالث على قناة مدرستنا2

مواعيد الإعادة الأولى للمراجعة النهائية للثانوية العامة على قناة «مدرستنا2»

مواعيد الإعادة الثانية للمراجعة النهائية للثانوية العامة على قناة «مدرستنا2»

مواعيد الإعادة الثالثة للمراجعة النهائية للثانوية العامة على قناة «مدرستنا 2»

طريقة عرض المراجعات على قناة «مدرستنا2»

تعرض قناة «مدرستنا2» المراجعات النهائية في شكل محتوى تعليمي تفاعلي وفق نظام التقييم الجديد، وتعتمد على مساعدة الطلاب في الوصول لأفضل طرق المذاكرة وشرح كيفية استخدام مصادر التعلم المختلفة، إضافة إلى تيسير فهم أسئلة التقويم والامتحان وإلقاء الضوء على كيفية اتباع منهجية صحيحة لحلها.

تردد قناة مدرستنا 2

ويمكن مشاهدة القناة من خلال ظبط التردد كالآتي:

تردد القناة: 12206 رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح: الخطأ 5/6.

ويعد هذا العام استثنائيًا بسبب انتشار جائحة كورونا في العالم، الأمر الذي جعل وزارة التربية والتعليم تتخذ بعض الإجراءات التي تدعم أبنائنا الطلاب في العملية التعليمية، ومنها إطلاق عدد من القنوات التعليمية، أبرزها قناة مدرستنا الجديدة.

كما أتاحت وزارة التربية والتعليم العديد من المنصات الرقمية والتعليمية المختلفة بشكل مجاني لطلاب جميع المراحل الدراسية من أجل مساعدتهم في فهم المناهج الدراسية وتحصيل المحتوى العلمي، بالإضافة إلى تسهيل تفاعل الطلاب مع المعلمين، ومن أهم المنصات التعليمية المتاحة بنك المعرفة، وإدمودو، ومنصة التعليم المصري، ومنصة البث المباشر، تطبيقًا لنظام التعليم عن بُعد.