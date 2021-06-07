تعرف على قصة فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين بطولة كريم عبد العزيز

طرحت الشركة المنتجة لفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، البوستر الخاص بالعمل تمهيدا لطرحه في دور العرض السينمائي، وتعرض السطور التالية قصة الفيلم الذي يلعب بطولته الفنان كريم عبد العزيز.

تعرف علي قصة فيلم البعض يذهب للمأذون مرتين بطولة كريم عبد العزيز

فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين سيُطرح في دور العرض السينمائي ابتداءً من 7 يوليو المقبل، وقصته تدور حول إعلامي يجسده شخصيته الفنان كريم عبد العزيز، والذي يتنكر في عدة شخصيات للبحث في عدد من القضايا الاجتماعية التي لها علاقة بالزوج والزوجة والصراعات التى تحدث بينهما حتى الطلاق.

أبطال فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربيني وماجد الكدواني وبيومي فؤاد وأحمد فهمي وأحمد حلاوة وشيماء سيف وعمرو عبد الجليل ونيللي كريم ومحمود حميدة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل الاختيار 2

يذكر أن كريم عبد العزيز شارك فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «الاختيار 2»، والذي شارك في بطولتة بجانب أحمد مكي وإياد نصار وماجد الكدواني ورياض الخولي وبشرى وإنجس المقدم وأسماء أبو اليزيد وهادي الجيار وسلوى عثمان وأحمد حلاوة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل «الاختيار 2» واحد من الأعمال الوطنية المهمة التي عُرضت في السباق الرمضاني الماضي، وتناول عددًا من حوادث الإرهاب التي تصدت لها الدولة في السنوات الماضية.