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محمود مسلم

مصر تدين الهجوم الإرهابي على مدينة سبها الليبية

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الوطن
01:49 م | الإثنين 07 يونيو 2021
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

أدانت مصر، اليوم، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن مدينة سبها الليبية مساء أمس، وأسفر عن وفاة ضابطين ليبيين وإصابة أربعة آخرين، وتقدمت مصر بخالص تعازيها وصادق مواساتها لليبيا الشقيقة، حكومة وشعبًا، ولذوي الضحايا في هذا المُصاب الأليم، مُتمنيةً الشفاء العاجل للمُصابين، 

كما أكّدت مصر مُجددًا على وقوفها الكامل مع ليبيا الشقيقة ضد كل ما ينال من أمنها واستقرارها، ودعمها في مواجهة كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، وذلك وفق بيان أصدرته وزارة الخارجية.

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