اغتيال ضابط في المخابرات العراقية من قبل مسلحين.. والكاظمي يأمر بفتح تحقيق

لقي ضابط في جهاز المخابرات العراقية، اليوم الاثنين، مصرعه بعد أن فتح مسلحون النار عليه في منطقة شرق العاصمة، فيما أمر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق على أعلى المستويات حول الحادث.

ووفقًا لقناة «العربية»، جرى اغتيال معاون مدير المراقبة في جهاز المخابرات العقيد نبراس أبو علي وكان يشغل مدير المخابرات في جانب الرصافة في بغداد، ونقل قبل شهر إلى مديرية المراقبة في الجهاز.

وأوضحت قناة «العربية»، أنَّ أبو علي اغتيل صباحًا بعد ترجله من سيارته، من قبل مسلحين كانوا يستقلون سيارة رباعية الدفع، فتحوا النار عليه على بعد 10 أمتار.

من جهته، أكّد مصدر لقناة «العربية»، أنَّ العقيد كان من أشجع الضباط، معتبرًا أنَّ عملية الاغتيال هذه ضربة لجهاز المخابرات الذي أفشل الكثير من المخططات التخريبية.

فيما أعلن جهاز المخابرات العراقي، أن الضابط قتل بعد اشتباك مع عدد كبير من المسلحين.

وأوضح مصدر في المخابرات العراقية ـنَّ الضابط الذي اغتيل في منطقة البلديات ببغداد، يحمل رتبة عقيد، وهو معاون مدير دائرة المراقبة في الجهاز وفقا لقناة «روسيا اليوم»، مشيرًا إلى أنَّ المسلحين اغتالوا العقيد بعد ترجله من سيارته بنحو 10 أمتار، ثم لاذوا بالفرار.

ووفقًا للمصدر، فإن الضابط المغتال يعد من أبرز الضباط في جهاز المخابرات العراقي، مضيفًا أنَّ السلطات العراقية شكلت لجنة للتحقيق بهذه الحادثة في قيادة العمليات المشتركة

وقبل أشهر اغتيل ضابط في المخابرات العراقية بمنطقة المنصور في بغداد، لكن مصادر قالت حينها إنَّ عملية الاغتيال لم تكن لأسباب تتعلق بعمله، بل لخلافات عائلية.