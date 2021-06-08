أحمد فهمي يكشف عن كواليس تجربته المسرحية الجديدة «فيديو»

للمرة الأولى يقف الفنان أحمد فهمي على خشبة المسرح، بعد مشوار كبير في عالم السينما والدراما، مؤكداً أنه متحمس للتجربة بشكل كبير، رغم أنها الأولى من نوعها .

وقال «فهمي» لـ «الوطن»، «متخوف من تجربة المسرح، خاصة أنها المرة الأولى التي أقف فيها على مسرح، على عكس باقي فريق العمل هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد ثروت».

وأضاف، «نقوم ببروفات منذ فترة، ولكنني تحمست للتجربة لأن الفكرة جديدة، والعمل من إنتاج وفكرة أمير طعيمة، وتأليف وائل الشريف، وإخراج أوتاكا».

المسرحية لم يستقروا على الاسم النهائي لها، وهي من بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، وفكرة أمير طعيمة، وتأليف وائل الشريف، وإخراج أوتاكا، وسوف تعرض بالسعودية.

ومن ناحية أخري، يستعد فهمي لتصوير مسلسل «السفاح»، بداية من شهر أغسطس المقبل، بعد فترة من التحضيرات الخاصة بالشخصية، موضحا أنّ المسلسل مكوّن من حوالي 8 حلقات تقريبًا؛ إذ لم يتم الاستقرار بعد على المُخرج أو باقي الأبطال.

أحداث المسلسل مستوحاة من قصة حقيقية، وهي خاصة بـ«سفاح الجيزة»، الذي صدرت ضده أحكام بالإعدام مؤخرًا، مؤكدًا أن هذا المشروع الدرامي جاء عن طريق الصدفة؛ إذ تلقى عرضًا من قِبل مُنتج برنامج «رحالة» بعد حلقته، التي عُرضت في شهر رمضان الماضي، عبر إحدى المنصات الرقمية.

وأرجع أحمد فهمي خوضه تلك التجربة، إلى حماسه الشديد بالمشروع، كما أن السيناريو الذي كتبته إنجي أبو السعود ومحمد صلاح أبو السعود، نال إعجابه الشديد، مؤكدًا أنّ هذه التجربة البعيدة تمامًا عن الكوميدية لا يمكن اعتبارها مُغامرة فنية إطلاقًا، قائلًا: «أصعب أنواع التمثيل والتصوير والتنفيذ هو الكوميدي؛ إذ إنّ فكرة المُشاركة في تجربة فنية جادة تُعد منطقة آمنة، حال تنفيذها بشكلٍ جيد»