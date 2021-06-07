طلب إحاطة لوزير التعليم: «امتحانات الشهادة الإعدادية اتسربت»
برلماني: تراخي بعض المسؤولين في إدارة امتحانات الشهادة الإعدادية
كتب:
عمرو رجب
03:57 م | الإثنين 07 يونيو 2021
وزير التربية والتعليم
أعلن الدكتور عبد الله علي عبد الله مبروك، عضو مجلس النواب ببني سويف، عن تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تسريب امتحان مادة الهندسة الشهادة الإعدادية ببني سويف، وتداوله علي مواقع التواصل الإجتماعي، وحالة الغش الجماعي التي شهدتها إحدى اللجان في المحافظة .
مبروك: استياء بين أولياء أمور الشهادة الإعدادية لضياع مجهود ابنائهم
وقال مبروك في تصريح له، اليوم: «شهدت محافظة بني سويف تسريب امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية، وتداول ورقة الامتحان لمادة الهندسة على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم اعلان المسؤولين بمديرية التربية والتعليم، عن خطة تامين قوية لأوراق الأسنلة، وقد سادت حالة من الاستياء بين أولياء الأمور بسبب ضياع مجهود أبنائهم، الأمر الذي يعكس وجود تقصير وتراخي من بعض المسؤولين عن العملية التعليمية» .
وطالب بضرورة الإسراع بالافصاح عن أسباب التقصير في تامين الامتحانات وإحالة من يثبت تقصيره وتراخيه في هذا الشأن منعا لتكراره مستقبلا.
محافظ بني سويف يحيل واقعة تسريب امتحان الشهادة الإعدادية للنيابة
كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أحال واقعة تسريب امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية للنيابة العامة، مع استبعاد رئيس اللجنة "محل الواقعة "عن أية أعمال قيادية أو أعمال تتعلق بالامتحانات لحين الفصل في مسؤوليته عن الواقعة، وتأتي هذه القرارات بعدما تم التأكد من حدوث واقعة التسريب من خلال التحقيق في الموضوع عن طريق إداراتي الشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة.
كما وجه محافظ بني سويف بإحالة جميع المسؤولين المعنيين بالإشراف على عملية الامتحانات للتحقيق في الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية قصور أو تراخ يثبت في هذا الشأن.
كما وجه محافظ بني سويف بأخذ عينة عشوائية من نتائج الامتحان في مادة الهندسة على مستوى الإدارات التعليمية السبع، للتأكد من تأثير التسريب على النتيجة العامة للامتحان في مادة الهندسة "من عدمه ".
رواد التواصل الإجتماعي يتداولون صورا لامتحان الهندسة للشهادة الإعدادية
وتداول عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صورا لامتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية والذي جرت الخميس الماضي، داخل اللجان الفرعية على مستوى الإدارات السبع، قبل بدء الامتحان.
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