ارتفاع كمية القمح الموردة لشون وصوامع بورسعيد لـ 19 ألف طن

أكد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، انتظام عملية توريد محصول القمح للصوامع والمطاحن، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2021 حتى اليوم الإثنين، 19 ألف طن مشدداً على الجهات المسئولة عن استلام محصول القمح بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح،

وأشار المحافظ في تصريح صحفي، اليوم، إلي تواجد لجان المتابعة اليومية والتى تنعقد بصفة مستمرة لمواجهة أى معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم للأقماح إلى الصوامع والشون المخصصة، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء أعمال الفرز والاستلام.

ارتفاع كميات توريد القمح عن العام الماضى

وأشار ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، إلى ارتفاع إجمالي الكميات الموردة عن العام الماضي وذلك منذ بدء موسم التوريد وحتي اليوم، لافتاً الي أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح في بورسعيد هذا العام بلغ 15 ألف و600 فدان، منهم 3200 فدان بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، والباقي بالجنوب،

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وجه، مديريتي التموين والزراعة، إلى تيسير إجراءات تسلم القمح من المزارعين، طبقًا للنظام والأسعار المحددة من وزارة الزراعة، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجرى اتباعها خاصة ارتداء المزارعين والعمال للأدوات الوقائية، ضمن الإجراءات التي تنتهجها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المهندس حمدي الجريتلي مدير مطحن بورسعيد، التابع لشركة مطاحن شرق الدلتا، ورئيس اللجنة الفرعية بالشركة المشرفة على توريد القمح، إنه تم تجهيز مطحن بورسعيد، الذي يضم بنكر مجهز بشفاطات لتغيير الهواء، ويسع من 7 إلى 10 آلاف طن قمح بالإضافة إلى أرض الشونة وتسع 2.500 طن وكذلك صوامع تتسع ل1000 طن ليصل إجمالى الصوامع والبنكر والشونة 13500 طن.

وأكد أن مديرية التموين بالمحافظة تابعت استعداد المطحن، وأشادت بجاهزيته لاستقبال موسم القمح، وأضاف أن وزارة التموين هى من تحدد أسعار توريد القمح طبقا لدرجات نظافته وأوضح أنه يضم ثلاث درجات نظافة، حيث أن أعلى درجة نظافة 23.5 بسعر 725جنيه لأردب القمح، بينما درجة نظافة 23 للأردب، تسعر بـ715 جنيه، ودرجة نظافة 22.5 تسعر بـ705جنيها.