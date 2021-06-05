صوامع الدقهلية تحقق 100% من مستهدف القمح وتجمع 210 آلاف طن

تمكنت منظومة توريد القمح المحلي في محافظة الدقهلية من تحقيق المستهدف توريده من القمح هذا العام بنسبة 100%، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات، بعد أن تمكن المسؤولون من جمع 210 آلاف طن خلال 46 يومًا منذ بدء موسم التوريد في الدقهلية في 20 أبريل الماضي حتى اليوم.

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إننا تمكننا من جمع 210 آلاف طن قمح خلال 46 يومًا فقط، وأصبح الخير يملأ صوامع الدقهلية، فقد حققنا الكميات المستهدف تجميعها خلال موسم 2021 بالكامل، مؤكدًا أن جميع مواقع التخزين بلغت 32 موقعا تخزينيًا تشمل 5 صوامع و5 هناجر، و22 شونة موزعة على مراكز الدقهلية المختلفة.

وأضاف مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية لـ«الوطن»، أنه تم توريد الكميات الموردة لحساب لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وفقًا لدرجة النظافة المحددة والتي يحدد علي أساسها السعر، والذي تحدد بمبلغ 725 جنيهًا للأردب زنة 150 كيلو جرامًا بدرجة نظافة 23.5 قيراط، والدرجة الأقل بمبلغ 715 جنيهًا للأردب بدرجة نظافة 23 قيراطًا، وأقل الدرجات بمبلغ 705 جنيهات للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف بشرط أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط وغيرها.

وأشار إلي أن ما تم توريده بلغ 120 ألفًا و500 طن لصوامع الشركة المصرية القابضة، و61 ألف و682 طنًا إلى شركة مطاحن شرق الدلتا، إضافة إلى 27 ألفًا و710 أطنان إلى شون البنك الزراعي المصري، مؤكدًا أن إجمالي المستهدف توريده خلال الموسم الحالي يبلغ 210 آلاف طن قمح من إنتاج موسم 2021، حيث تبلغ المساحات المزروعة من القمح 235 ألف فدان حسب إحصائية مديرية الزراعة بالدقهلية، ومن ثم تحقق المستهدف بالكامل.

وأكد أن موسم توريد القمح ما يزال مستمرًا، حيث يتم جمع كل محصول القمح من الموردين والمزارعين.