تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في مكاتب البريد والمصانع بالشرقية

قامت الفرق المتحركة بالعيادات المتنقلة التابعة للإدارات الصحية، والمتواجدة أمام مكاتب صرف المعاشات، والفرق المتحركة بالكنائس، والمصانع بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية، بالإستمرار في تطعيم المواطنين كبار السن أصحاب المعاشات، أثناء صرف المعاشات، والأقباط بالكنائس، والعاملين بالمنشآت الصناعية بلقاح كورونا، حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم، وتقديم الخدمة للمواطنين لهم، تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.

جاء ذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمتابعة عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنيين بلقاح كورونا المستجد بمحافظة الشرقية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد .

وأكد «مسعود»، في تصريح صحفي، اليوم، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد19.