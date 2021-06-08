حملة توعية ضد كورونا والفطر الأسود بشمال سيناء

واصلت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة شمال سيناء، حملاتها التوعية بضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا، والتوعية بالفطر الأسود وأضراره وكيفية الوقايه منه، حيث نظمت الوحدة ندوة في المجلس المحلي بالعريش لتحفيز المواطنين للحصول على اللقاح.

وأكدت حنان حسن، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، أن الندوة أقيمت تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبحضور العميد ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش، الدكتور حاسم حمدي مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، فتحي عثمان مدير مكتب التثقيف والإعلام الصحى بالمديرية، وبإشراف العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.

وأضافت حسن، أن الندوة تأتي في إطار الحملة الخاصة بالتوعية للحصول على لقاح فيروس كورونا، وكذلك تنفيذا للدور المنوط بالوحدة بالمشاركة في توعية المرأة بصفة خاصة والأسرة بصفة عامة بجميع القضايا التي تحيط بها، وخاصة في ظل ظروف جائحة كورونا وكذلك ظهور الفطر الأسود والذي انتشر مؤخرا في كل أنحاء الجمهورية.

وأشارت إلى التنسيق مع إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة للتعاون في تنمية وعي المواطنين في هذا الاتجاه وتنظيم العديد من الندوات لحث المواطنين للحصول على اللقاح.