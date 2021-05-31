«المتحدة للخدمات الإعلامية»: تطبيق آليات الحوكمة تمهيدا لطرح الشركة في البورصة

عقد مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اجتماعه الأول بهيئته الجديدة بعد إعادة تشكيلها، اليوم الإثنين، ومناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وبحث الخطط المستقبلية لتعزيز وتطوير أداء الشركة.

وأكد حسن عبدالله، رئيس مجلس الإدارة، استمرار الشركة في خطة التطوير والتحديث في كل قطاعات الشركة وشركاتها التابعة، خاصة تطوير المحتوى المقدم وتعزيز التعاون مع شركات الإنتاج المختلفة، بالإضافة إلى دعم العاملين من خلال صندوق المتحدة للعاملين بالإعلام، وسيتم إطلاقه خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الهيئات والنقابات الفنية والإعلامية.

وتابع «عبدالله»: البدء الفوري في تطبيق آليات الحوكمة وتعزيز الرقابة المالية والإدارية لتعزيز الأداء، وتمهيد طرح أسهم الشركة في البورصة المصرية.