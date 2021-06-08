تبدأ من 168 ألف جنيه.. تعرف على أسعار شقق إسكان الشباب ونظام التخصيص

مع بداية يونيو الجارى، أعلنت هيئة الأوقاف المصرية، طرح عدد من الوحدات السكنية، ضمن مشروع إسكان الشباب، حيث يتم التقديم لمدة شهر للوحدات السكنية المتبقية، أى ينتهى الحجز بنهاية يونيو الجاري.

وتقع شقق إسكان الشباب داخل مدينتي السادات بمحافظة المنوفية، والعاشر من رمضان بالشرقية، ويعرض الحجز في هذا المشروع للجمهور من جميع المحافظات.

وبدأ بيع كراسات شروط الحجز من اليوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر يونيو الجاري.

وتبلغ قيمة كراسة الشروط لحجز وحدة سكنية ضمن الوحدات المطروحة، 300 جنيه للكراسة، وذلك من داخل هيئة الأوقاف بمنطقة الدقي، التي تتولى تنظيم عملية الحجز والتقديم.

وتختلف طرق السداد وأسعار الوحدات المطروحة للبيع وفقا للفرق بين مساحة الوحدات المطروحة، والتي تتراوح بين 60 وحتى 81 مترًا.

حيث يسدد العميل المتقدم للحجز مبلغ 15 ألف جنيه للنموذج الأول بالمساحة الأقل، و20 ألف جنيه للنموذج الآخر، وتأتي الأسعار وفقًا لأسلوب السداد.

إذ تتراوح سعر الشقة التي سيسدد ثمنها على 3 سنوات بـ168 ألف جنيه، والـ10 سنوات بـ200 ألف جنيه، والـ15 سنة بـ220 ألفا.

شروط حجز شقة بإسكان الشباب

1- تقديم صورة بطاقة الزوج والزوجة سارية، وصورة قسيمة الزوج للمتزوج.

2- أصل إيصال مرافق حديث «كهرباء – غاز – مياه»، صورة إيصال جدية الحجز، وأخيرا كراسة الشروط.

3- تقديم المتقدم للحجز أصل مفردات مرتب حديثة للزوج والزوجة.

4- ألا يزيد الدخل على 4750 جنيها للمتزوج، و3500 جنيه للعازب.

نظام تخصيص شقق إسكان الشباب

أما بالنسبة لنظام تخصيص شقق إسكان الشباب التابع لهيئة الأوقاف المصرية، فيكون بنظام القرعة العلنية، وليس بنظام الأولوية كما يحدث في مشروع الإسكان الاجتماعي، وبعد انتهاء الفترة المخصصة للحجز سيعلن عن موعد للقرعة، وسيتم اختيار عدد من الحاجزين بشكل عشوائي، وفقا لعدد الوحدات الموجودة.

ويذكر أنه منذ الإعلان عن طرح تلك الوحدات السكنية، ويتسائل عدد كبير من المواطنون الراغبون فى الحصول على وحدة سكنية ضن الطرح، على شروط الحصول على الوحدات وأسعار الشقق داخل المشروع.