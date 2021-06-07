عاجل.. «النواب» يطلب حضور طارق شوقي بشأن امتحانات الثانوية الإلكترونية

طلبت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، حضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لبحث الامتحانات الإلكترونية في مرحلة الثانوية العامة، وأكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة ستواصل فتح ملف امتحانات الثانوية العامة على مدار الاجتماعات البرلمانية القادمة، وذلك للتأكد من انتظام كل الإجراءات التى تضمن إجراء الامتحانات لأبنائنا فى الثانوية العامة بالنظام الإلكتروني.

امتحانات الثانوية العامة 2021

وأشار «بدوي» فى تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن اللجنة ستخاطب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لاستيضاح كل الأمور المتعلقة بإجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا، وذلك بحضور رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم، وكذلك الشركة المصرية للاتصالات.

بدوي: يجب الاطمئنان على تواجد إنترنت بالمدارس قبل امتحانات الثانوية العامة

وقال بدوي، يجب الاطمئنان على تواجد الفايبر، وشبكات الانترنت بكل المدارس بالجمهورية، قبل بدء إجراء امتحانات الثانوية العامة، مضيفا نحن حريصون على تحقيق الأمن والطمأنينة لكل بيت في مصر، قبل إجراء امتحانات الثانوية العامة.

حصر المدارس استعدادا لإجراء امتحانات الثانوية العامة

ومن جهتها ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد بدوي، استعدادات وزارة التربية والتعليم، لإجراء امتحانات الثانوية العامة 2021، وطالبت اللجنة في تحرك عاجل منها بضرورة توصيل لخدمة الانترنت فائق السرعة، «الفايبر» للمدارس الثانوية التي لم تصلها الخدمة، وذلك استعدادا لإجراء امتحانات الثانوية العامة.

كما طالبت اللجنة وزارة التربية والتعليم، بضرورة حصر المدارس الثانوية التي لم يصلها خدمة «الفايبر»، للتنسيق على الفور، بين وزارتي الاتصالات والتعليم، وسرعة توصيل الفايبر لباقي المدارس، حسب حصر وزارة التعليم، وجاء ذلك بحضور مسئولي الشركة المصرية للاتصالات.

جاء ذلك بحضور مسئولي الشركة المصرية للاتصالات، وأعلن الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، أن الشركة مستعدة فورا لتركيب الفايبر لباقي المدارس، بمجرد إخطار وزارة التعليم بهذه المدارس.