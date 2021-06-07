إنقاذ حالة كورونا حرجة داهمتها «جلطة» قلبية بجامعي سوهاج

أعلن رئيس جامعة سوهاج، الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، اليوم الاثنين، نجاح المستشفى الجامعي في إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 42 سنة، مصابة بفيروس كورونا، ونقص حاد في نسبة الأكسجين، بعد أن داهمتها جلطة في الشريان التاجي بالقلب، داخل أحد المستشفيات المخصصة للعزل بمحافظة سوهاج.

وقال رئيس جامعة سوهاج إنه تم نقل المريضة إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وعلى الفور، تمكن الفريق الطبي بالمستشفى من إجراء عملية قسطرة قلبية عاجلة للمريضة لإنقاذ حياتها، حيث تم إزالة الجلطة، وتركيب دعامة شريانية.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، القائم بعمل عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، أن حالة المريضة لم تستجيب للعلاج بالمذيبات الدوائية، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية بشكل عام، وحدوث هبوط شديد في وظائف القلب وفي ضغط الدم، لذلك قام المنسق العام لحالات كورونا بالمحافظة، الدكتور عمرو حلمي، بالتواصل مع المستشفيات في سوهاج لعلاج الحالة.

وأضاف الدكتور حمدي سعد، المدير التنفيذي للمستشفى، أن وحدة قسطرة القلب بالمستشفى استجابت على الفور لإنقاذ حياة المريضة، رغم صعوبة وخطورة الحالة، كما حرصت إدارة المستشفى علي تقديم كل المستلزمات اللازمة لحماية الطاقم الطبي أثناء إجراء العملية.

وتم تشكيل فريق طبي، بقيادة الدكتور شرف الدين شاذلي، أستاذ القلب ومدير وحدة القسطرة، تمكن من إجراء القسطرة العلاجية وإزالة الجلطة بنجاح، وتم إنعاش الحالة القلبية للمريضة، وجرى نقلها إلى العزل مرة أخرى، لاستكمال علاجها من إصابتها بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلنت جامعة سوهاج عن توفير جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك لبدء تطعيم منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، بهدف الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التطعيم باللقاح، وتخفيف العبء عن وزارة الصحة والمراكز الطبية التابعة لها.

وأوضح رئيس الجامعة أنه اعتباراً من أمس الأحد، تم استقبال تسجيل الراغبين في تلقي اللقاح، والذي يستمر حتي يوم الأحد الموافق 13 يونيو، مشيراً إلى أنه علي من يرغب في التسجيل ملء استمارة البيانات وإرفاقها مع صورة البطاقة الشخصية، وتسليمها إلى مكتب الأمن الجامعي بمبنى الإدارة المركزية بالمقر القديم، أو بالمقر الجديد بقاعة المؤتمرات الكبرى، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً يومياً .