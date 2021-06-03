رئيس جامعة سوهاج يكشف عن عدد المصابين بالفطر الأسود في المحافظة

كشف الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، عن عدد الحالات المصابة بمرض الفطر الأسود في مستشفى سوهاج، قائلً:ا إنه يوجد حاليا 3 حالات مصابة بالفطر الأسود في المستشفى، ويتم التعامل معها، فهناك بعض الحالات التي تحتاج لتنظيف بعض الأنسجة المتهاكلة، وتحتاج لمتابعة، وهناك حالة واحدة داخل الرعاية المركزة.

وأضاف «عزيز»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن مرض الفطر الأسود أخذ حجم أكبر من حجمه، وأنه مرض قديم للغاية، وليس له علاقة أي بفيروس كورونا، وهو فطر مثل أي فطر ويظهر في الأماكن التي بها فطريات، ويرتبط بنقص المناعة.

وعن الوضع في المحافظة، أوضح «عزيز» أن مستشفى سوهاج كان يتعامل مع حالات من الفطر الأسود، قبل ظهور حالات إصابة بكورونا، بسبب أنها تعاني من نقص المناعة أو حصولها على كورتيزون طبقا لتعليمات الأطباء، لافتا إلى أن هذه الحالات يتم معالجتها بشكل طبيعي ومتابعتها من قبل الأطباء، والبروتوكول العلاجي المعروف، وهي أعداد قليلة للغاية.

ولفت رئيس جامعة سوهاج إلى أنه على مدار عام كامل لم ترد في مستشفيات سوهاج سوى 15 أو 20 حالة مصابة بالفطر الأسود، وأكثر عدد تم تسجيله لهذا المرض كان 30 حالة، والحالات التي ترد للمستشفى متقطعة ليس بأعداد كبيرة، مؤكدا أنه مرض غير معد ولا ينتقل من إنسان لإنسان ولا يحتاج لأماكن عزل.